ACCIDENT ADAMUZ
Novetats sobre l’accident ferroviari d’Adamuz
Després de les últimes revelacions, la causa més probable del descarrilament és que hi pogués haver un trencament de carril o de soldadura
Els treballs a la zona de l’accident ferroviari a Adamuz (Còrdova) continuen aquest dijous, per quart dia, amb moltes incògnites per esclarir en la investigació i amb 42 de les 43 víctimes mortals ja identificades.
Els investigadors tracten d’esbrinar «si hi havia alguna cosa en la via o si era la mateixa via que estava començant a trencar-se, segons ha assenyalat el ministre de Transport, Óscar Puente, després de les últimes revelacions», que apunten a què, en aquest moment, que sembla més probable és que hi pogués haver una ruptura de carril o de soldadura, segons ha indicat el president de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), Iñaki Barrón.
La investigació també ha revelat l’existència d’osques a les rodes dels vagons anteriors al que va descarrilar.
Els àudios de les converses del personal ferroviari revelen que el conductor de l’Iryo no va ser conscient del xoc i que el centre de control de l’estació d’Atocha va intentar contactar amb el maquinista de l’Alvia, que possiblement ja havia mort. Davant de la seva falta de resposta, van poder parlar amb la interventora, que, en estat de xoc, va informar que tenia «sang al cap».
Això és el que se sap de l’accident fins el moment.
Les dades
- El nombre de víctimes mortals és de 43, de les quals 42 ja s’han identificat a través de les empremtes dactilars. La xifra de denúncies de desaparicions continua sent 45.
- Segueixen ingressades en diferents hospitals andalusos 31 persones (28 adults i tres nens) després de sis últimes altes hospitalàries. Sis ferits estan en diferents unitats de cures intensives (UCI). El total d’atencions sanitàries és de 123 (118 adults i cinc menors).
La investigació
- El ministre de Transport, Óscar Puente, ha explicat que hi ha marques als 'bogies' (l’estructura que és sota de la carrosseria dels trens integrada per eixos i rodes) dels cinc primers cotxes de l’Iryo.
- Els trens que van passar més d’una hora abans de l’accident per aquest tram de la via no mostren a les seves rodes les osques que sí que presenten els que van passar després, inclòs el sinistrat.
- La Guàrdia Civil ha localitzat submergida parcialment en un rierol la peça de l’eix d’un tren trobada a prop del lloc de l’accident i investiga si procedeix d’un dels trens sinistrats i si pot donar alguna pista sobre les causes de la tragèdia.
Els treballs
- Els operatius tècnics i d’emergència han de trossejar ara l’últim vagó de l’Alvia, el número 3, després d’haver acabat als vagons 1 i 2.
- S’ha carregat el vagó número vuit de l’Iryo a la gòndola per a la seva retirada de la zona.
Les reaccions
- Pedro Sánchez i Juanma Moreno han acordat fer un homenatge d’Estat a les víctimes el dissabte 31 de gener a Huelva.
- El sindicat de maquinistes ferroviaris Semaf ha convocat una vaga al sector per reclamar que es garanteixi la seguretat i fiabilitat de la xarxa després dels recents accidents registrats -Adamuz i Gelida (Barcelona)- en els quals han mort tres maquinistes.