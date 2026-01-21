ACCIDENT ADAMUZ
Pugen a 43 els morts en l'accident de trens d'Adamuz
Hi ha 45 denúncies per persones desaparegudes
El nombre de víctimes mortals en l'accident de trens que va tenir lloc diumenge a la tarda a Còrdova ha pujat a 43, un més que en l'últim balanç. Els efectius de rescat que treballen a Adamuz, a la zona de l'accident, han trobat aquest dimecres un nou cadàver, segons el darrer balanç.
El nombre de denúncies per persones desaparegudes a l'accident va augmentar en dos més aquest dimarts, fins a les 45, segons l'estadística recollida pel Centre Integrat de Dades (CID) i difosa pel Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). El servei de criminalística de la Guàrdia Civil havia identificat fins aquest dimarts a la nit 25 víctimes mortals, totes a través de les empremtes dactilars.