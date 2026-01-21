ACCIDENT ADAMUZ
El maquinista d’Iryo va advertir d’«una enganxada i va demanar de parar el trànsit «urgentment»
Estudien per què hi ha marques als cinc primers vagons de l’Iryo: «si hi havia alguna cosa en la via o si era la pròpia via que estava començant a trencar-se»
El maquinista del tren Iryo sinistrat va advertir en una trucada al centre de comandament d’Atocha que havia patit «una enganxada» a l’altura d’Adamuz (Còrdova), mentre que en una segona comunicació va avisar que el tren havia patit un descarrilament i que estava envaint la via contigua, per la qual cosa va demanar de parar el trànsit a les vies «urgentment».
Segons l’àudio publicat per Cordópolis/eldiario.es, el maquinista explica en una primera trucada al centre de comandament d’Atocha que tenia el tren «bloquejat» i que no es podia moure, a més d’afegir que havia «de reconèixer» la situació del tren.
També s’escolta com el treballador d’Atocha demana al maquinista que baixi els pantògrafs, el mecanisme del tren que pren electricitat de la catenària, i aquest li respon: «Més a baix no hi pot estar».
En un segon contacte telefònic, el maquinista li exposa que necessita que es pari el trànsit a les vies de manera urgent i la persona situada a Atocha li diu que «no hi ha cap tren arribant», segons l’esmentat mitjà.
El maquinista, que conversa amb serenitat, detalla que té un incendi en un dels cotxes, per la qual cosa ha d’abandonar la cabina per verificar i demana que li enviïn a la zona un servei d’urgència, de bombers i ambulàncies, ja que assegura tenir ferits al tren.
En aquesta conversa, que no especifica si és anterior o posterior al xoc amb el tren Alvia, no hi ha cap moment en què el maquinista adverteixi de la presència de l’Alvia.
El maquinista de l’Iryo no es va assabentar del xoc amb l’Alvia
El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha afirmat que el maquinista de l’Iryo no es va adonar de l’impacte amb l’Alvia fins després de baixar-se del tren i que els cinc vagons del tren que portava van quedar «intactes». «No van caure ni les safates».
Puente s’ha referit aquest dimecres, en una entrevista amb Telecinco, als àudios que han transcendit relatius a la conversa entre el maquinista de l’Iryo amb el centre de control i ha apuntat que es van produir dos trucades , una primera, en la que avisava que havia patit una «enganxada», i una segona als «tres o quatre minuts».
En aquesta segona trucada del maquinista, realitzada després de la col·lisió, és quan li responen des del centre de control que no circulava per la via cap tren.
Després que el maquinista efectués la primera trucada, va baixar del tren i va ser quan va percebre que s’havia produït «un descarrilament». Allà, és quan avisa que l’Iryo pateix un incendi i que està envaint part de la via contigua. «El maquinista ni tan sols veu l’Alvia (quan va realitzar la primera trucada), perquè està a un quilòmetre i la zona està a les fosques,» ha afirmat.
Està determinat el punt de l’impacte i de detenció del tren, segons Puente. Es parla de 20 segons, però sembla que entre el descarrilament i el xoc hi va haver «menys de 9 segons».
Possibilitat que altres trens també tinguessin marques
Sobre les marques que s’han detectat als «bogies» (l’estructura que és sota de la carrosseria dels trens integrada per eixos i rodes) dels cinc primers cotxes de l’Iryo, Puente ha confirmat que existeixen i ha dit que és «possible» que els dos o tres trens que van circular abans tinguessin «marques similars».
«La qüestió és per què s’han produït aquestes marques, si hi havia alguna cosa en la via o si era la pròpia via que estava començant a trencar-se. En aquest moment no és possible establir una conclusió», ha dit.
D’altra banda, ha qualificat de «barbaritat» que s’afirmi que es van contractar obres low cost (sota cost) per al manteniment de la infraestructura i ha afegit que és «una via renovada que s’ha sotmès a totes les proves de fiabilitat».
Es va renovar al maig, a l’octubre es va fer una prova geomètrica, i al novembre una altra dinàmica. A més, el 5 de novembre es va realitzar una inspecció a peu.
25 incidències
Quant al límit de velocitat en la línia Madrid-Barcelona, ha afirmat que es va adoptar aquesta mesura després que els maquinistes, «clarament afectats», reportessin ahir 25 incidències, davant 1 que s’havia comunicat el dia anterior.
Això va obligar que Adif decidís limitar la velocitat a 160 quilòmetres fins contrastar els reports. «Es va determinar que de les 25 incidències, 4 requereixen revisió i per això s’ha limitat a 230 quilòmetres, mantenint la resta a 300».
Preguntat pels pronòstics que havia fet sobre augmentar la velocitat a 350 quilòmetres per hora en aquesta línia, ha explicat que es va fer en un context en el qual havia anunciat que aquest tram s’anava a reservar de forma completa.