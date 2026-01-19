SUCCESSOS
L’última revisió del tren de Iryo sinistrat a Adamuz es va produir fa quatre dies
Almenys 39 persones han mort i hi ha més de 150 ferits de diversa consideració
El tren d’Iryo que va descarrilar ahir a Adamuz (Còrdova) havia estat revisat el passat 15 de gener, fa tan sols quatre dies, i es va fabricar el 2022, segons la informació de la companyia.
Iryo ha explicat en una nota que manté comunicació constant amb totes les institucions implicades —Ministeri de Transports, Adif, Delegació del Govern, Junta d’Andalusia i els ajuntaments d’Adamuz i Còrdova— i agraeix la solidaritat, la ràpida resposta i els mitjans humans i tècnics desplegats des del primer moment.
Assenyala que es troba a total disposició de la Comissió encarregada de la investigació de l’accident i col·laborarà plenament, facilitant tota la informació que el requereixin.
El conseller delegat d’Iryo, Fabrizio Favara, va anar ahir a la nit al lloc de l’accident per acompanyar els equips que treballen sobre el terreny, i el president, Carlos Bertomeu, s’està desplaçant a la zona.
L’accident es va produir en un tram recte de la via de la línia Madrid-Sevilla, els treballs de renovació del qual van finalitzar el maig passat, i el tren és de nova construcció, tal com va destacar ahir a la nit el ministre de Transport, Óscar Puente, que va considerar per això l’accident «rar i difícil d’explicar».
Ara Iryo precisa que el tren havia estat fabricat el 2022 i l’última revisió es va fer el passat 15 de gener.
La companyia, que ha cancel·lat la seua participació en la fira de turisme Fitur, ha habilitat canvis i anul·lacions gratuïtes de bitllets per als passatgers i persones afectades i un telèfon d’assistència per a passatgers i familiars, el 900 001 402.