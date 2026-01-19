MOBILITAT
Confirmat per la DGT: Aquests són els vehicles que no han de portar la balisa V-16
Queden exempts de l’obligació que va entrar en vigor l’1 de gener de 2026
La Direcció General de Trànsit (DGT) ha confirmat quins vehicles no estan obligats a portar la balisa lluminosa V-16. Tot i que la nova normativa afecta milions de conductors, no s'aplica a tots els tipus de vehicles.
En concret, els conductors de motos i ciclomotors queden exempts d’aquesta obligació i podran continuar utilitzant els triangles d’emergència en cas d’avaria o accident. La DGT justifica aquesta excepció per les dificultats tècniques d’adaptar la balisa V-16 a aquests vehicles, ja que el sistema està dissenyat per col·locar-se al sostre del cotxe mitjançant un suport magnètic.
Les bicicletes tampoc han de portar la llum V-16. Tot i que Trànsit en recomana l’ús en turismes per millorar la visibilitat i reduir el risc d’atropellaments, aquests vehicles queden fora de l’obligatorietat prevista per a l’entrada en vigor de la norma.
D'aquesta manera, la balisa V-16 és l'únic sistema vàlid per senyalitzar un vehicle aturat a la via en el cas dels automòbils, amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i evitar que els ocupants hagin de sortir del vehicle per col·locar els antics triangles.