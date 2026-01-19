ACCIDENT ADAMUZ
Adamuz: Pugen a 40 els morts de l'accident i baixen a 41 el nombre d'hospitalitzats
Les autoritats temen que es trobaran més cossos quan es puguin aixecar els vagons
El nombre de víctimes a l'accident de trens d'alta velocitat d'aquest diumenge a Còrdova ha pujat a 40, segons ha confirmat aquest dilluns a la tarda el president de la Junta d'Andalusia, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. En una compareixença davant dels mitjans al costat del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, Bonilla també ha explicat que el nombre d'hospitalitzats a baixat a 41. D'aquests, 12 estan ingressats a l'UCI, entre ells un menor, però segons el president andalús no es tem per la vida de cap. Tot i això, ha alertat que els serveis d'emergència i els ferroviaris continuen buscant cossos entre la ferralla, i no ha descartat que se'n trobin quan es puguin aixecar els vagons, una tasca que, ha dit, serà "lenta i complexa".