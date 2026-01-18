Política
El PSOE acusa Feijóo de viure de la «confrontació constant» i de rebutjar el finançament i «totes les propostes»
Alegría assegura que el PP no pot explicar cap model econòmic perquè només busca «la destrucció i el greuge permanent»
La secretària general del PSOE d'Aragó, Pilar Alegría, ha acusat el president estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, de viure de la «confrontació constant». En un acte del partit, aquest diumenge a Saragossa, Alegría ha afegit que el PP rebutja el nou model finançament tal com fa amb «totes les propostes».
L'exministra s'ha referit així al 'no' dels populars a l'increment de les pensions, a l'augment de l'SMI i a la reducció de la jornada laboral. Alegría ha remarcat així que Feijóo no pot explicar cap model de finançament perquè només busca «la destrucció i el greuge permanent».
El líder del PP i els presidents autonòmics del partit han signat avui una declaració sobre el model de finançament que defensen, també des de Saragossa.
Novament, Feijóo ha demanat a Sánchez que retiri la proposta i «reinici» el procés per a parlar-ne. Però el popular ha insistit que el president del govern espanyol no és lliure sinó que està «lligat de mans» pels partits que li van donar suport en la investidura i que si pacta un sistema de finançament amb totes les comunitats «deixa de ser president». Per això, Feijóo ha reivindicat que ni des de l'independentisme que ha «dilapidat diners públics», ni des del PSOE que «l'ha convertit en mossegades» tenen legitimitat per dir com ha de ser el model de finançament autonòmic.
D'altra banda, s'ha preguntat si aquest model plantejat és el que defensarien Junqueras en l'àmbit local o Sánchez a escala europea, i ha assegurat que ningú que defensi el progrés «pot defensar un finançament desigual sense que li caigui la cara de vergonya».
En contraposició, ha explicat que el model que planteja el PP defensa la igualtat i la solidaritat i ha de ser una garantia que tots els ciutadans reben els serveis públics en condicions homogènies, «visquin on visquin», i amb una avaluació «independent i no independentista». A més, ha dit que «no pot ser un repartiment de premis i càstigs» ni una «subhasta a canvi de favors polítics».
D'altra banda, ha criticat que el nou model vulgui «imposar» una política tributària i ha alertat que el PP no tornarà a assumir impostos que s'han reduït. «Els espanyols no som el caixer automàtic de Sánchez perquè pugui servir-se'n i assegurar la seva permanència a la Moncloa», ha declarat. En aquest sentit, Feijóo ha defensat que no fa falta recaptar més diners sinó que ha considerat que sobra la «mala gestió» dels socialistes.
Un model «just, transparent i pensant en tots els espanyols»
Amb tot, Feijóo s'ha compromès a impulsar un model «just, transparent i pensant en tots els espanyols». Ha concretat que, si esdevé president espanyol, el primer mes convocarà una conferència de presidents que versarà monogràficament sobre finançament autonòmic. També ha dit que reprendrà els grups de treball tècnic amb totes les comunitats i que dedicarà el primer any a acordar el nou model de finançament, abans de presentar-lo a les corts.
Per últim, Fiejóo s'ha mostrat convençut que la 'Declaració de Saragossa' signada aquest diumenge per part dels presidents autonòmics del PP la podrien subscriure tots els presidents d'Espanya, també els d'altres partits, tot i que ha apuntat que no tots ho dirien en públic.