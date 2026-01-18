Successos
Almenys 21 morts en el descarrilament de dos trens d’alta velocitat a Còrdova
L’accident deixa 25 ferits greus i obliga a suspendre la circulació entre Madrid i Andalusia
Almenys 21 persones han mort i 25 més han resultat ferides greus aquest diumenge al vespre en el descarrilament de dos trens d’alta velocitat a Adamuz, a la província de Còrdova. L’accident, que ha implicat un comboi d’Iryo i un tren Alvia de Renfe, ha provocat una gran mobilització dels serveis d’emergència i ha obligat a suspendre la circulació ferroviària d’alta velocitat entre Madrid i Andalusia durant tot aquest dilluns.
Descarrilament i col·lisió
Els fets s’han produït cap a les 19.39 hores, quan un tren Iryo que havia sortit de Màlaga a les 18.40 amb destinació Madrid ha descarrilat pels darrers vagons. A conseqüència del descarrilament, el comboi ha envaït parcialment la via paral·lela i ha col·lidit lateralment amb un tren Alvia de Renfe que circulava en sentit contrari, de Madrid cap a Huelva. L’impacte ha provocat que diversos vagons sortissin de la via.
Entre els dos trens hi viatjaven prop de 500 passatgers, amb unes 300 persones al tren d’Iryo i 187 al comboi de Renfe. Encara s’està treballant en les tasques de rescat i atenció a les víctimes, mentre es continua avaluant l’abast total de l’accident.
Ampli dispositiu d’emergències
El servei d’emergències andalús ha desplegat un ampli dispositiu al lloc dels fets, amb unitats medicalitzades, ambulàncies, equips de rescat i efectius de seguretat. Paral·lelament, la Comunitat de Madrid ha activat personal de Protecció Civil i del 112 a l’estació d’Atocha per donar suport als familiars i als passatgers afectats. Adif ha habilitat línies telefòniques d’atenció i ha mantingut obertes durant la nit diverses estacions clau per facilitar informació.
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha qualificat l’impacte de «terrible» i ha assegurat que el govern espanyol està seguint l’evolució de l’emergència de manera coordinada amb totes les administracions implicades. Tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, han expressat la seva preocupació pels fets i han traslladat el seu condol a les famílies de les víctimes.
Les causes del descarrilament continuen sota investigació. Fonts pròximes al cas apunten que el tren d’Iryo va sortir de la via pels darrers vagons en un tram recte, fet que va provocar la invasió de la via contigua en el moment en què circulava el segon comboi. Les autoritats han indicat que les dades són provisionals i corresponen a l’actualització facilitada fins a les 23.30 hores de diumenge, mentre continuen les tasques d’emergència.