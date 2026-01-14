SUCCESSOS
Dues extreballadores denuncien agressions sexuals de Julio Iglesias
Els fets haurien passat a les cases del cantant a la República Dominicana, les Bahames i Espanya el 2021
Dues dones que van treballar per a Julio Iglesias han denunciat presumptes casos d’assetjament i agressió sexual el 2021 per part del cantant en una investigació realitzada per dos mitjans en espanyol, eldiario.es d’Espanya i Univisión Notícias als Estats Units.
Ambdós mitjans han contrastat els testimonis de les dones suposadament afectades amb entrevistes a professionals que els van atendre de les seves seqüeles i que asseguren disposar de documents que recolzen la seva relació laboral amb el compositor.
Els fets haurien passat a les cases de Julio Iglesias a la República Dominicana, les Bahames i Espanya. Una de les dones era la treballadora de la llar i l’altra fisioterapeuta.
Les extreballadores han aportat documents laborals, fotografies, enregistraments, missatges de WhatsApp, registres de trucades i sol·licituds de permisos migratoris de Julio Iglesias al govern d’Espanya, de les Bahames i de la República Dominicana, segons assenyalen ambdós mitjans.
El relat d’ambdues descriu agressions sexuals com penetracions sense consentiment, bufetades, vexacions i humiliacions laborals sistemàtiques a elles i altres empleades.
Una de les dones es refereix a la residència del cantant en Punta Cana, a la República Dominicana, on el cantant de 77 anys passa part del temps, com «la caseta del terror».
Una de les empleades assegura també que estaven obligades a realitzar-se proves mèdiques com revisions ginecològiques, test d’embaràs i exàmens per detectar malalties de transmissió sexual, com el VIH.
L’article, firmat per cinc periodistes, assegura que el cantant no ha respost a cap dels intents per contactar amb ell o els seus representants legals. L’Agència EFE també ha provat d’obtenir la versió de l’entorn de Iglesias sense èxit.