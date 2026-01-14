MOBILITAT
Confirmat per la Guàrdia Civil: Aquesta és la balisa V-16 que has de comprar
Els experts afirmen quines són les millors opcions, mentre milions de conductors encara no compleixen la normativa
A Espanya encara hi ha més de 10 milions de vehicles que no disposen de la balisa V-16 obligatòria, una xifra que evidencia que gairebé la meitat dels conductors han ajornat la compra a l’espera d’ofertes o d’un possible canvi de criteri per part de la DGT.
Tot i que els preus han baixat i ja es poden trobar balises per sota dels 30 euros —quan al principi superaven els 50—, la Direcció General de Trànsit només ha fet una marxa enrere parcial, permetent l’ús dels triangles d’emergència però mantenint l’obligatorietat de portar la V-16.
Davant d’aquest escenari, la Guàrdia Civil, que té contacte directe amb la realitat de les carreteres, alerta sobre la importància d’escollir bé el dispositiu. J. Torre, guàrdia civil en excedència i un dels desenvolupadors del sistema de balises V-16, recomana evitar les balises importades amb problemes de qualitat i possibles incompliments.
Segons ell, cal desconfiar especialment de les que costen menys de 30 euros i no estan avalades per un fabricant espanyol, ja que els controls de qualitat a Espanya són molt més exigents que en altres països.
Torre també recorda que algunes balises fabricades a la Xina, tot i haver estat inicialment homologades per la DGT, han perdut aquesta homologació i ja no són vàlides, fet que obliga molts conductors a comprar-ne una de nova. «El millor és no gastar dues vegades», adverteix, insistint que la qualitat i la garantia són claus en un dispositiu pensat per a la seguretat viària.