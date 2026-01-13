SOCIETAT
Dimarts 13: tradició i percepció cultural a Espanya
Aquest dimarts ha coincidit que és dia 13, data considerada per la tradició hispànica com a dia de la mala sort. Encara que la creença té arrels històriques i culturals, especialistes assenyalen que la seva influència en la vida quotidiana és principalment simbòlica.
L’antropòleg Javier Morales assenyala que l’associació de dimarts amb la guerra, derivada del déu romà Mart, i del número 13 amb la ruptura de la perfecció, ha donat lloc a una superstició persistent a Espanya i altres països hispanoparlants. «Es tracta d’una construcció cultural que reflecteix com els mites històrics continuen modelant certs comportaments», explica Morales.
A la pràctica, la jornada transcorre amb normalitat sense alteracions significatives. Algunes botigues especialitzades en objectes de bona sort registren un lleuger augment de demanda, especialment en amulets i talismans, encara que el fenomen és puntual i localitzat.
Experts coincideixen que la superstició del dimarts 13 és un reflex del valor cultural dels símbols, més que un factor determinant en la vida diària. «El dimarts 13 és interessant des del punt de vista social i antropològic, però no hi ha evidència que influeixi en la seguretat o en l’economia de manera concreta», conclou Morales.