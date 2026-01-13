ECONOMIA
Confirmat: Aquests són els pensionistes que hauran de fer la Declaració de la Renda el 2026
La normativa estableix límits d’ingressos i nombre de pagadors per determinar l’obligació
La campanya de la Declaració de la Renda 2026, corresponent a l’exercici fiscal 2025, estableix que no tots els pensionistes estan exempts de presentar declaració. La normativa general indica que aquells amb ingressos anuals inferiors a 22.000 euros procedents d’un únic pagador no han de declarar. No obstant això, si els ingressos provenen de més d’un pagador i la suma del segon i següents supera els 2.500 euros, la declaració passa a ser obligatòria, encara que el total sigui inferior al llindar establert. Això afecta pensions públiques, privades, estrangeres, complements de viudetat o incapacitat, i qualsevol altre ingrés addicional.
Claus i dates per a la campanya 2026
Les declaracions es podran presentar de manera digital, telefònica o presencial, segons el calendari establert per l’Agència Tributària: del 8 d’abril al 30 de juny online; del 6 al 30 de maig per telèfon amb cita prèvia; i de l'1 al 30 de juny presencialment amb cita. L’administració recomana utilitzar preferentment la via digital per agilitzar els tràmits i evitar aglomeracions.
Situacions concretes per a pensionistes
Un pensionista amb una pensió pública de 21.800 euros no haurà de presentar declaració, però si percep un complement privat de 4.000 euros, supera el llindar del segon pagador i haurà de declarar. Situacions similars es donen quan es combinen pensions i treballs eventuals, o quan s’acumulen pensions estrangeres.
Consultes habituals i recomanacions
Els dubtes més recurrents inclouen: quina documentació cal presentar, què passa si es deixa de fer la declaració i com tributen les pensions estrangeres. També s’interessen per deduccions específiques o declaracions conjuntes. Les autoritats recomanen consultar fonts oficials o assessors fiscals especialitzats per evitar errors i sancions.