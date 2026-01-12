SOCIETAT
L’Audiència Nacional arxiva la investigació per l’apagada general en no trobar indicis d’un «sabotatge terrorista»
El jutge Calama ha rebut informes d’ens estatals que neguen “cap tipus d’acció potencialment maliciosa”
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha acordat l’arxivament provisional de la investigació oberta arran de l’apagada general del passat 28 d’abril en constatar que no hi ha cap «mínim indici» que es tractés d’un «sabotatge terrorista». El magistrat adopta aquesta decisió un cop rebuts tots els informes tècnics que va demanar per analitzar el tall elèctric i confirmar que no hi ha elements que permetin inferir que l’origen dels fets es trobi en una acció de «terrorisme informàtic».
El jutge afegeix que l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) va emetre vuit informes que concloïen que no hi havia hagut «cap tipus d’acció potencialment maliciosa de caràcter cibernètic» que pogués afectar els centres auditats.
S'esmenta un informe de la Comissaria General d’Informació basat en l’estudi de 8.028 gravacions i 1.296 correus electrònics proporcionats per Red Eléctrica (REE) sobre les converses i l’intercanvi d’informació dels centres de control entre les 00:00 hores del 18 d’abril i les 00:00 hores del 30 d’abril. Aquest anàlisi conclou que en cap d’aquests àudios o correus es fa referència a un ciberatac o intrusió als sistemes de REE.
L’Audiència també recull l’informe del comitè creat per analitzar les circumstàncies de la crisi elèctrica del 28 d’abril, que assenyala que el tall elèctric va tenir un origen «multifactorial». Així, es menciona la capacitat insuficient del sistema per controlar la tensió, les «oscil·lacions» de potència i la caiguda de les centrals de generació. «D’aquesta manera, es conclou que van faltar recursos de control de tensió, bé perquè no estaven programats en suficient nombre, bé perquè els programats no els proporcionaven adequadament, o bé per una combinació de tots dos factors, però no perquè faltessin al país, ja que hi havia un parc de generació més que suficient per respondre», assenyala.
Segons Calama, es pot concloure que no hi va haver cap fet amb «rellevància penal» i que tot plegat es quedaria en un conflicte de naturalesa “eminentment administrativa i civil” relacionat amb els diferents operadors que intervenen en la generació d’energia elèctrica.