Clima
El mar Mediterrani va registrar temperatures més altes de la mitjana en els anys 2024 i 2025
Segons l’Aemet la temperatura només es va atansar als valors normals de forma puntual a finals de juliol, a començaments d’agost i a mitjans d’octubre
Durant els anys 2024 i 2025, la temperatura superficial de la Mediterrània ha registrat valors per sobre del la mitja normal del període de referència 1991-2020, d’acord a l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
L’Agència publica a X que la temperatura de la Mediterrània només es va atansar als valors normals de forma puntual a finals de juliol i començaments d’agost i a mitjans d’octubre dels dos anys.
Aquest divendres passat, la revista Advances in Atmospheric Sciences va publicar que els oceans de la Terra van emmagatzemar més calor el 2025 que el qualsevol altre any des que van començar els mesuraments moderns i van tornar a assolir el seu màxim històric, igual que en els nou anys anteriors.
Segons la publicació, l’escalfament és desigual, així les zones més càlides són els oceans tropical i Atlàntic Sud, el Pacífic Nord i l’oceà Austral.
L’estudi ha combinat dades dels principals centres de dades internacionals i grups d’investigació independents, inclosos el Copernicus Marine (el programa d’observació de la Terra europeu); l’Institut de Física Atmosfèrica de l’Acadèmia Xinesa de Ciències; i NOAA/NCEI (el programa de vigilància mediambiental nord-americana), i una metaanàlisi oceànica (CIGAR-RT) de tres continents Àsia, Europa i Amèrica.
Tots ells confirmen que el 2025, el Contingut Calorífic de l’Oceà (OHC, per les seves sigles en anglès), és a dir, l’índex que reflecteix l’acumulació de calor emmagatzemada a l’oceà i que suposa un dels millors indicadors del canvi climàtic a llarg termini, va assolir el nivell més alt mai registrat, la qual cosa confirma el continu augment de la calor de l’oceà.
A les aigües circumdants a les Canàries, a l’Atlàntic, van predominar les temperatures superiors a la mitjana del període 1991-2020, si bé hi va haver períodes amb aigües més fredes del normal el 2025, especialment a començaments de març, entre finals de setembre i mitjans d’octubre i al desembre.