MOBILITAT
Renfe llança una campanya de Superpreus amb bitllets des de 15 euros en AVE i Llarga Distància
La promoció estarà disponible del 8 al 18 de gener i inclou trens AVE, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional
Renfe ha posat en marxa una campanya comercial de Superpreus coincidint amb les rebaixes de gener, amb l’objectiu de facilitar la planificació dels primers viatges de 2026 amb importants descomptes. La promoció permetrà viatjar a qualsevol destinació en trens AVE, Alvia, Intercity, Euromed i AVE Internacional a partir del 8 de gener, amb un període de compra obert fins al 18 de gener.
Aquesta promoció permet planificar els primers viatges de 2026 amb importants descomptes. Els bitllets promocionals estaran identificats com “Superprecios” i s'oferiran fins a esgotar existències, amb preus des de 15 euros en AVE i Llarga Distància.
A més, els clients podran millorar la categoria del seu bitllet Básico (l'opció més econòmica amb la qualitat del servei Renfe) i passar a la modalitat Elige, que ofereix major flexibilitat per a personalitzar complements i gaudir d'avantatges com a canvis i anul·lacions per 3 euros addicionals (excepte en AVE Internacional).
Així mateix, aquelles persones viatgeres que formin part del programa de fidelització Més Renfe es beneficiaran tant dels Superpreus com de l'estalvi acumulat en punts.
Més serveis i menor consum energètic
Renfe disposa del major nombre de freqüències i destins del mercat, en oferir més de 300 serveis diaris de llarga distància amb un ampli ventall d'horaris per a viatjar per tota Espanya.
Els trens d'alta velocitat AVE de Renfe són els més ben valorats pels espanyols, segons les dades del Panell de Llars sobre el transport ferroviari que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
La companyia publica mensualment els seus índexs de puntualitat i de qualitat del servei, tant per als seus trens d'alta velocitat i llarga distància com per a Avant, Mitjana distància i nuclis de Rodalia. Cap altra operadora de transport ofereix aquesta informació amb tanta accessibilitat i transparència. Les dades estan disponibles en l'apartat ‘Govern corporatiu i transparència’ de la pàgina web de Renfe.
Renfe és l'empresa de transport de viatgers i mercaderies més eficient energèticament a Espanya i un referent en mobilitat sostenible. En aquest sentit, en els dos últims anys la companyia ha aconseguit reduir en un 13% el consum energètic unitari i disminuir un 20% la seva petjada de carboni.