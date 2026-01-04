Política
Sánchez fa una «condemna rotunda» de l'atac a Veneçuela i defensa la importància d'un govern a favor de la pau
El president espanyol s'adreça per carta als militants del PSOE per garantir-los que vol culminar la legislatura
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una «condemna rotunda» de l'atac dels Estats Units a Veneçuela. Ho ha fet a través d'una carta adreçada a la militància del PSOE amb motiu de l'inici de l'any 2026, just l'endemà de l'atac dels EUA al país i de la captura del seu president, Nicolás Maduro.
A la missiva, Sánchez es refereix a «la recent violació de la legalitat internacional» i assegura que «condemna amb rotunditat» l'acte. Segons Sánchez, aquests fets «recorden com d'important és tenir un govern a Espanya que advoqui i defensi, sempre i on sigui, el dret internacional i la resolució pacífica dels conflictes».
Al llarg de dissabte, Sánchez ja es va referir a l'agressió dels Estats Units. En un inici, va fer una crida a la desescalada i va demanar al president dels EUA, Donald Trump, que respectés el dret internacional.
Després de la roda de premsa de Trump, en què va anunciar que controlaran Veneçuela fins que hi hagi una transició, Sánchez va assegurar que Espanya «no va reconèixer el règim de Maduro» ni tampoc «no reconeixerà una intervenció que viola el dret internacional i empeny la regió a un horitzó d'incertesa i bel·licisme».
Carta a la militància
Sánchez ha aprofitat l'inici de l'any 2026 per adreçar una carta a tota la militància socialista. Segons hi explica, és «conscient de les dificultats» que es viuen a l'Estat, amb «una coalició PP-Vox i els seus còmplices que seguirà atacant el govern espanyol amb tot el que tinguin, encara que impliqui sobrepassar els límits de la veritat i de la democràcia».
En aquest context, el president del govern espanyol ha remarcat que no vol «llençar la tovallola» i que no renunciarà a culminar la legislatura. «Malgrat les dificultats del moment, ens mantenim ferms en les nostres conviccions; afrontem el 2026 carregats d'energia, noves polítiques i l'ambició de sempre, i no retrocedirem: seguirem endavant», ha promès.
A la carta, Sánchez també alerta sobre la «internacional d'ultradreta» i assegura que Espanya és «el contrapès més gran a Europa» contra el seu avenç. «És una de les poques veus que encara defensen amb fermesa la pau, el dret internacional, l'estat del benestar, els drets laborals, els compromisos climàtics i el feminisme», afirma el dirigent socialista, que assegura que el govern espanyol significa «esperança» per a altres països.
Per tot plegat, Sánchez ha volgut demanar a la militància del PSOE «convicció, cap ben alt, valentia i determinació» perquè el govern espanyol pugui «seguir avançant».