Política
Feijóo qualifica d'«històrica» la captura de Maduro i rebutja que Delcy Rodríguez lideri Veneçuela
El líder del PP avisa que ignorar Corina Machado implicaria «perpetuar l'abús i l'arbitrarietat»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha qualificat d'«històrica» la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units després de la intervenció de l'exèrcit nord-americà a Veneçuela.
En un comunicat difós a les seves xarxes socials, Feijóo s'ha referit, també, al futur de Veneçuela i ha advertit que «no pot dirigir-lo qui ha estat la mà dreta de Maduro durant els últims anys».
«Delcy Rodríguez, còmplice i protagonista de la dictadura, de la corrupció i del saqueig de Veneçuela, representa el passat més fosc», ha subratllat. D'altra banda, ha reivindicat el paper de l'opositora Corina Machado i ha dit que deixar-la al marge implicaria «perpetuar l'abús i l'arbitrarietat».
Al comunicat, el líder del PP denuncia que no es pot «presentar com a solució o com a figura de transició» algú que està «sancionat per la Unió Europea i pels Estats Units per violacions massives de drets humans» perquè «no seria més que una operació de continuïtat del règim», en referència a la fins ara vicepresidenta executiva de Veneçuela, Delcy Rodríguez.
El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela va ordenar dissabte que Rodríguez exercís com a presidenta arran de «l'absència forçosa» de Maduro.
Per a Feijóo, la solució passa pels líders opositors Edmundo González i María Corina Machado, que creu que són «la via democràtica, pacífica i constitucional». «Les dictadures no es derroquen a mitges i l'obertura d'un temps nou exigeix que els veneçolans tinguin veu i la capacitat de decidir sobre el rumb del seu país», ha defensat el líder del PP, que ha afegit que la llibertat de Veneçuela «ha de ser plena».
El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar en una roda de premsa dissabte a la tarda que els EUA controlaran Veneçuela durant la transició, i que durant aquest període explotaran els recursos petrolífers del país. En aquesta mateixa roda de premsa, Trump va afirmar que María Corina Machado «no té el suport ni el respecte» per governar el país i que posar-la al capdavant de la nova Veneçuela seria «molt complicat».
Feijóo, en canvi, ha tornat a defensar que Machado ha de «formar part del procés» perquè «deixar-la fora seria pitjor que una injustícia personal, seria perpetuar l'abús i l'arbitrarietat». El líder popular ha assegurat que l'opositora «és qui ha portat a Veneçuela fins a les portes de la llibertat», i ha reivindicat «el vot lliure, l'estat de dret i el respecte a les llibertats individuals».
Al comunicat, el líder popular assegura que a Veneçuela «s'ha derrotat un mal» i insisteix que la captura de Maduro «és una bona notícia». «Un règim dictatorial, repressor, que ha provocat la ruïna d'un país ric, la destrucció de les seves institucions i l'èxode més gran d'Iberoamèrica, ha estat escapçat; i milions de veneçolans a qui es va arrabassar els drets, les oportunitats, i el seu país respiren avui amb una nova esperança», ha expressat.
Feijóo s'ha reafirmat en el respecte a l'estat de dret i al dret internacional. En aquest context, no s'ha referit a l'atac dels Estats Units a Veneçuela sinó que ha dit que «el règim criminal de Maduro» va ser qui va «menysprear l'ordre basat en regles i ignorar la sobirania del poble veneçolà». «Revertir-lo és, per tant, imprescindible», ha insistit.
Bendodo diu que Sánchez «es posa al costat incorrecte de la història»
Per la seva banda, el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, Elías Bendodo, ha criticat la carta que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet arribar a la militància del PSOE aquest diumenge al matí. En declaracions als mitjans des de Marbella, Bendodo ha assegurat Sánchez «es posa al costat incorrecte de la història».
Bendodo també ha aprofitat per reclamar a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que s'afanyi a presentar la proposta de pressupostos generals de l'Estat.