SOCIETAT
46 dones assassinades per violència de gènere el 2025, la xifra més baixa de l’estadística
Com a conseqüència, 35 nens i nenes han quedat orfes, mentre que tres menors han estat víctimes mortals
Un total de 46 dones han estat assassinades per les seues parelles o exparelles a Espanya el 2025, la xifra més baixa de la sèrie històrica que es va començar a elaborar el 2003. Com a conseqüència d’aquests crims, 35 nens i nenes han quedat orfes, mentre que tres menors han estat víctimes mortals de la violència masclista.
Karilena va ser assassinada el 31 de gener per la seva parella en Suma de Langreo (Astúries). Va ser el primer crim masclista de l’any 2025 i des d’aleshores la violència de gènere també ha arrasat les vides de Lina, Doreen, Eva, Andrea, Juana, Josefa, Diana, Marta, Rocío, Miriam, María, Pilar, Maritza, Zunilda, Marisa, Alejandra, Ramy Virginia, María del Carmen, Josefina, Dolores, Mercedes, Ilham, Rosalía, Mercedes, Ginesa, Katherine Yuliet, Eva, Verónica, Yoanna, Martha, Ainhoa, Zahra, Cristina, Eugenia, Silvia, María Pilar, María Victoria, Concepción, María Ángeles, Oriana, Rossmery, Jennifer, Sayuri, Natividad i Bouchra.
Amb elles, són 1.341 les dones assassinades per les seues parelles o exparelles des de 2003 a Espanya.
L’any que acaba d’acabar també dos nenes i un nen van ser víctimes mortals de la violència de gènere: Nadia, de 5 anys a Múrcia; Eva Yasmín, de 13 a Bilbao; i Samuel, de 2 anys a València. Des de 2013, 65 de menors d’edat han estat assassinats pels seus pares o per les parelles o exparelles de les seues mares en contextos de violència de gènere.
46 vides arrasades
La xifra de 46 crims masclistes és la més baixa de la sèrie històrica que va començar el 2003. Fins ara, el nombre mínim d’assassinats estava en 49 dones víctimes mortals, dada que es va registrar el 2016, 2017, 2021 i 2024.
En 2025, 35 nens i nenes han quedat orfes per la violència masclista i amb ells s’ha superat el llindar de mig miler de menors d’edat que han perdut les seves mares per culpa de feminicidis, són 504 des de 2013.
En 10 dels 46 casos constaven denúncies prèvies per maltractament masclista, set d’elles interposades per les víctimes i unes altres tres per terceres persones. En quatre dels casos, les dones comptaven amb mesures de protecció en vigor que, tanmateix, van resultar insuficients per protegir-les dels agressors.
Un any més, Andalusia va ser la comunitat autònoma que més feminicidis va registrar, 14, un 30 % del total. Es tracta de la regió més castigada històricament per la violència de gènere -també la més poblada-, ja que un de cada cinc assassinats masclistes des de 2003 s’ha perpetrat a Andalusia.
Durant 2025, a Catalunya s’han registrat cinc assassinats per violència de gènere, quatre a la Comunitat de Madrid i uns altres quatre en la Comunitat Valenciana i tres a Extremadura.
Han estat dos les dones assassinades a les Canàries, Castella-la Manxa, Astúries, Galícia i Múrcia aquest any. I hi ha hagut un cas de crim masclista a Aragó, les Balears, Castella i Lleó, Navarra, País Basc i La Rioja.
El juny, amb 8 víctimes mortals, i el desembre i el març, ambdós amb cinc, van ser els mesos més cruents de l’any.
De nou, les víctimes mortals per violència de gènere estrangeres representen un percentatge elevat, un 41,3 %, quatre de cada deu. Van ser 19 de les 46, una sobrerepresentació que evidencia que l’estatus migratori constitueix un factor de risc per a les víctimes.
En el cas dels feminicidas, els números són els mateixos, 27 eren espanyols i 19 havien nascut en un altre país.
Dels 46 presumptes assassins, cinc es van suïcidar (el 10,9 %), per la qual cosa no podran ser jutjats pels seus crims, mentre que uns altres nou ho van intentar.
El 63 % va matar a la seva parella i el 37 % a la seva exparella, però en el 82,6 % dels casos la convivència entre víctima i agressor es mantenia en el moment de l’assassinat.
El 016 atén totes les víctimes de violència masclista i els seus entorns les 24 hores del dia i en 53 idiomes diferents, igual com el correu 016-online@igualdad.gob.es; també es fa atenció mitjançant WhatsApp a través del número 600000016, i els menors poden dirigir-se al telèfon de la Fundació ANAR 900 20 20 10.
En una situació d’emergència, es pot cridar al 112 o als telèfons de la Policia Nacional (091) i de la Guàrdia Civil (062) i en cas de no poder trucar es pot recórrer a l’aplicació ALERTCOPS, des de la qual s’envia un senyal d’alerta a la Policia amb geolocalització.