SOCIETAT
2026 porta la V-16, el telèfon 018 per a víctimes de trànsit i l’assegurança del patinet
El nou senyal lluminós substitueix als triangles d’emergència i envia la ubicació exacta del vehicle en temps real
L’any 2026 comença amb importants novetats en matèria de trànsit: la balisa V-16 connectada que substitueix als triangles d’emergència, el telèfon 018 d’atenció a les víctimes de sinistres viaris i l’assegurança obligatòria per als patinets elèctrics, entre d’altres.
La V-16 arriba amb dubtes i polèmica
Tots els turismes, furgonetes, autobusos, camions i conjunts de vehicles no especials hauran de portar a partir de l’1 de gener la balisa lluminosa V-16 connectada, únic dispositiu autoritzat per senyalitzar una avaria o incidència a la carretera.
A pocs dies de l’entrada en vigor d’aquesta balisa lluminosa que substitueix als triangles d’emergència, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha hagut de sortir al pas per aclarir dubtes difosos a xarxes socials.
Així, ha deixat clar que l’objectiu de la nova senyalització és reduir la possibilitat d’accident, ja que cada any moren a Espanya al voltant de 25 persones atropellades a la carretera que havien baixat del vehicle, molts d’ells mentre intentaven col·locar els triangles.
Quan s’activa la V-16 envia a DGT 3.0 la ubicació exacta del vehicle perquè en temps real pugui arribar a la resta de conductors que circulin per la zona a través dels panells de missatge variable i dels navegadors.
Des de Tráfico també han hagut de sortir al pas de les crítiques al fet que la balisa estigui connectada assegurant que només transmet la posició del vehicle però no recull ni emet informació del mateix ni del conductor.
Les balises són anònimes, no estan associades a cap vehicle, a cap matrícula ni a un conductor en concret. Si algú té dos cotxes la pot posar indistintament a un o a l'altre.
Per senyalitzar una emergència, només cal encendre-la, obrir la finestreta i col·locar-la en el sostre o en una zona visible del vehicle el més alt possible.
La balisa ha d’estar homologada i la DGT recomana, abans de comprar-la, consultar el seu web, en el qual es recull el llistat de marques i models certificats. Quatre d’ells, que ja es trobaven al mercat, van ser retirats fa uns dies.
Des de la DGT han explicat a EFE que es tracta d’un tema només administratiu i no tècnic pel que els conductors que hagin comprat aquests models podran continuar utilitzant-los fins del final de la seva vida útil (12 anys).
Malgrat que la V-16 fins i tot no és obligatòria ja hi ha conductors que l’estan utilitzant. DGT 3.0 està rebent una mitjana d’entre 500 i 600 activacions diàries, segons les dades facilitades a EFE per Tráfico.
El telèfon 018
També el 2026 es posarà en marxa el telèfon d’atenció a víctimes de trànsit, el 018, una històrica reivindicació de les associacions, encara que fins i tot no hi ha data concreta per a la seva entrada en funcionament, els responsables de trànsit confien que sigui en el primer trimestre.
Els sinistres de trànsit en constitueixen una de les principals causes de mortalitat i de lesions greus al nostre país. Encara que les xifres van baixant, fa anys que el nombre anual de morts en vies interurbanes i urbanes s’acosta als 1.700. L’any passat en concret van morir 1.785 persones.
Més enllà de les seves conseqüències físiques, aquests sinistres generen impactes emocionals, socials i econòmics d’enorme magnitud per a les víctimes i les seues famílies i l’objecte d’aquest nou servei és situar la seua atenció com una política pública prioritària, assenyala la resolució de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, que habilitava la línia gratuïta.
La DGT és l’entitat prestatària del servei telefònic 'Línia d’atenció a víctimes de sinistres viaris, proporcionat a través del número 018, un servei d’atenció d’abast nacional, gratuït i accessible.
A través d’aquest telèfon es proporcionarà atenció amb professionals de treball social, psicòlegs i juristes especialitzats, així com orientació i seguiment dels casos, i coordinació amb associacions de víctimes i altres organismes.
El servei vetllarà perquè els usuaris amb discapacitat auditiva o de la parla disposin de les facilitats que permetin la seua adequada atenció, tenint en compte les seues necessitats específiques.
Assegurança obligatòria per a patinets elèctrics
L’any comença també amb l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als vehicles personals lleugers, categoria en la qual entren els patinets elèctrics, que han experimentat un boom en els últims anys.
Malgrat que la llei aprovada el mes de juliol passat tenia prevista l’assegurança obligatòria per a aquests vehicles a partir del 2 de gener de 2026, no serà així ja que encara s’està tramitant el Reial Decret que regula el registre desenvolupat per Tráfico.
Per això, la mesura no estarà vigent fins que el registre d’inscripció sigui degudament regulat i operatiu, segons ha aclarit recentment la DGT.
No obstant, recorda que aquells amb un pes superior als 25 kg i velocitat superior a 14 km/h, hauran d’estar assegurats abans del 26 de gener sense necessitat d’inscripció prèvia en aquest registre.
La Memòria de la Fiscalia corresponent a 2024 alertava d’un increment de la sinistralitat viària a les ciutats associada als patinets, així com la manipulació d’aquests per abastar «elevades» velocitats superiors a les de les seues característiques tècniques.
A més, la sinistralitat d’aquests vehicles continua augmentant. L’any passat es van registrar 7.423 sinistres amb víctimes en els quals van morir 19 persones (9 més que un any abans) i unes altres 459 van haver de ser hospitalitzades (118 més).
A partir d’aquest any, en data encara per determinar, tot propietari d’un vehicle personal lleuger que compleixi els requisits legals per a circular estarà obligat a subscriure i mantenir en vigor un contracte d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil fins una determinada quantia mínima.
La llei 5/2025 de juliol fixa que per als danys a les persones serà de 6.450.000 euros per sinistre, qualsevol que sigui el nombre de víctimes; i en els danys a béns, 1.300.000 euros per accident.
No disposar de l’assegurança a partir de la seua entrada en vigor comporta una multa que pot arribar als 1.000 euros.
Arribarà la rebaixa de la taxa d’alcohol al volant?
L’any 2025 acaba sense que s’hagi materialitzat la baixada de la taxa d’alcohol al volant ja que la proposició de llei del grup socialista per la qual es reforma la llei de trànsit en la qual es materialitza aquesta mesura està bloquejada al Congrés.
L’objectiu de la nova llei és fixar una taxa única i igual per a tots els conductors que passarà de 0,50 grams per litre de sang a 0,20 (o de 0,25 mil·ligrams per litre d’aire aspirat a 0,10), la qual cosa equival a «tolerància zero», segons ha advertit en diverses ocasions el director de la DGT, Pere Navarro.
El mes de març passat el Ple del Congrés va aprovar la presa en consideració de la proposició de llei socialista, amb l’abstenció del PP i el rebuig de Vox, i a partir d’aquell moment es va obrir la fase de presentació d’esmenes que es va ampliar en diverses ocasions.
En aquests moments, la iniciativa es troba a l’espera de ser aprovada en la Comissió d’Interior de la Cambra Baixa amb competència legislativa plena.
Tant el ministre de l’Interior com Pere Navarro han urgit als grups parlamentaris a aprovar la llei com més aviat millor en considerar que «no hi ha excusa» per no fer-ho.
La rebaixa de la taxa està avalada per una recomanació de la Comissió Europea com a mesura per disminuir la sinistralitat, així com per les peticions de nombroses associacions de víctimes i fundacions de l’àmbit de la seguretat social.
A més, països com Suècia i Noruega, referents en aquest camp, tenen també establert una taxa del 0,2.