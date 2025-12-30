POLÍTICA
L’informe extern sobre els pagaments en efectiu del PSOE descarta finançament irregular
L’auditoria només posa de manifest l’existència d’alguns tiquets «improcedents» en l’etapa Ábalos
L’informe extern que el PSOE va encarregar a professors universitaris sobre els pagaments en efectiu del partit entre 2017 i 2024 conclou que tots els moviments de caixa estan «correctament documentats» i tenen origen bancari, segons han avançat El País i la Cadena Ser.
Segons aquesta auditoria de 108 pàgines, el PSOE té un sistema de caixa «coherent, tancat i verificable». El document descarta cap finançament irregular, però també posa de manifest que «en poques ocasions» durant l’etapa en què José Luis Ábalos va ser secretari d’Organització el partit va tenir despeses «notòriament improcedents», com tiquets de restaurant cars i una factura de nou persones en un restaurant de València el dia de Nadal.
El PSOE va demanar l’auditoria externa als professors de la Universitat Autònoma de Madrid Félix Vega i César Martínez després de la publicació de l’informe de la Unitat Central Operativa (UCO) que implicava l’aleshores secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, en la suposada trama de corrupció d’Ábalos i del seu exassessor, Koldo García.
El partit ja va fer arribar tota la documentació de les despeses i bestretes pagades durant aquest període al jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno, que investiga els pagaments en una peça separada i que ja ha pres declaració a l’exgerent del partit Mariano Moreno i a una treballadora de la formació.
L'auditoria descarta l’existència d’un finançament irregular del partit i afirma que «totes les entrades d’efectiu tenen un origen bancari o responen a ajustaments de bestretes». També assegura que tots els pagaments de caixa estan correctament documentats, i no troba cap indici de fons no declarats o sense traçabilitat.
Així, apunta que en tots els exercicis la caixa es nodreix d’ingressos fets des d’un compte del partit al BBVA que disposen de justificant bancari. Són 39 ingressos d’un total de 940.388 euros, i «no existeix cap moviment d’efectiu d’origen extern al circuit ordinari de tresoreria».
Amb tot, l’informe apunta que en algunes ocasions hi ha despeses «notòriament improcedents». En concret, parla del pagament de nou menús d’un dia de Nadal, altres menús infantils, dos tiquets de sopar al restaurant ‘La Chalana’ de Madrid i una factura il·legible pel pas del temps per valor de 703,95 euros.
Els dos professors universitaris consideren «excessives» les despeses de restaurant que superen els 60 euros per persona, i apunten que malgrat que entre 2017 i 2019 menys del 5% dels tiquets superaven aquesta quantitat, el 2020, l’últim any d’Ábalos com a secretari d’Organització, es van disparar un 25%.
L’auditoria també conclou que no hi ha «un risc fiscal significatiu» pel que fa a les retencions de l’IRPF o l’Impost de Societats, i apunten que les despeses responien al reemborsament de despeses.