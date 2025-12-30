TRANSPORT
Els joves ja poden registrar-se per aconseguir l’abonament únic de transport per a trens i autobusos estatals
El web del Ministeri de Transports ofereix als menors de 27 anys un codi de descompte per pagar 30 euros al mes
L’abonament únic de transport estarà disponible a partir del 19 de gener per 30 euros al mes per als menors de 27 anys. El Ministeri de Transports ha obert el registre en línia perquè els joves puguin obtenir el codi de descompte, necessari per viatjar amb trens de Rodalies, serveis de mitjana distància i autobusos de la xarxa estatal.
Els menors han de completar el registre introduint les seves dades personals o utilitzant el sistema d’identificació 'Cl@ve', mentre que els adults podran adquirir el títol directament per 60 euros mensuals, sense necessitat de registre. El nou abonament únic està pensat per simplificar els desplaçaments regulars amb transport públic dins de tot l’Estat i reduir el cost mensual per als joves. Tot i això, no serà vàlid per a viatges en trens d’alta velocitat.
A Catalunya, la Generalitat ha indicat que el títol serà compatible amb els sistemes integrats a partir del segon semestre del 2026, encara sense detallar com s’implementarà.
Els joves han de completar un registre en línia, introduint les seves dades personals o fent servir el sistema d’identificació 'Cl@ve'. Un cop finalitzat, reben un codi que s’ha d’utilitzar per adquirir l’abonament als canals de venda habituals.
El registre ha de realitzar-se com a mínim 24 hores abans de la primera emissió. La validesa del títol començarà dins dels 30 dies posteriors a la compra i tindrà una durada d’un mes.
Els majors de 26 anys podran adquirir directament l’abonament sense cap registre. La primera compra genera un localitzador únic que identificarà el títol en totes les reserves posteriors sense cost addicional.
Aquesta mesura vol facilitar l’accés al transport públic dels joves i incentivar els desplaçaments regulars amb bitllets més econòmics i pràctics.
El Consell de Ministres va aprovar el 23 de desembre l’abonament únic, amb una inversió prevista de 1.371 milions d'euros per desplegar el nou sistema a tot l’Estat.