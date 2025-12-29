SUCCESSOS
Localitzen el cos sense vida del motorista arrossegat pel corrent a Íllora (Granada)
El temporal de pluges que ha colpejat la meitat oriental d’Andalusia aquest cap de setmana ha deixat ja dos morts
Un grup de veïns ha localitzat a la matinada d’aquest dilluns el cos sense vida del motorista desaparegut diumenge després de creuar el rierol de la Cañada a Íllora (Granada). Segons han informat fonts de la Guàrdia Civil, que s’ha fet càrrec del succés i va activar durant diumenge un operatiu especial de recerca, el cadàver del jove ha aparegut a uns 3 quilòmetres del punt on va desaparèixer.
Agents del Grup Especial de Rescat i Intervenció en Muntanya (Greim) de la Guàrdia Civil s’han traslladat fins el lloc on ha aparegut el cadàver per rescatar el cos.
La desaparició del jove es va produir entre les 10:30 i les 11:00 hores aquest diumenge a la carretera GR-3409, entre Puerto Lope i Obéilar, quan la víctima, veí de Zujaira, un nucli de Pinos Puente, intentava creuar el rierol amb un amic.
La força del corrent el va arrossegar i va ser el seu acompanyant, que va aconseguir posar-se fora de perill, qui va alertar els serveis d’emergència, que van activar un operatiu especial de recerca que aquest diumenge només va permetre trobar la motocicleta.
Amb aquesta última troballa, el temporal de pluges que ha fuetejat la meitat oriental d’Andalusia aquest cap de setmana ha deixat ja dos morts, un a Íllora i un altre a Alhaurín el Grande, municipi malagueny on segueix desapareguda una altra persona i les tasques de recerca del qual continuen per part dels operatius.
El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, ha traslladat el seu afecte als familiars de les víctimes en el seu perfil de la xarxa social X.