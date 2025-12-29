SALUT
Com recuperar-se de la grip en el menor temps possible
El repòs real, la hidratació constant i evitar l’exercici intens són claus per a una recuperació completa després d’un procés engripat
Espanya travessa un dels pics de grip més intensos dels últims anys. Segons les últimes dades del Sistema de Vigilància de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), elaborat per l’Instituto de Salud Carlos III, la taxa d’incidència s’ha duplicat en tot just una setmana fins assolir els 164,6 casos per cada 100.000 habitants.
Encara que la majoria de la població identifica els símptomes habituals de la grip i sap com actuar durant els primers dies de la infecció, la recuperació posterior continua sent una assignatura pendent. En molts casos, una convalescència inadequada prolonga el malestar, retarda la tornada a la normalitat i pot augmentar el risc de recaigudes o complicacions.
Davant d’aquest escenari, els cinc errors comuns que poden dificultar una recuperació completa. Entre ells destaquen la reincorporació prematura a la rutina diària, la falta de pru deoscans, la distracció de la hidratació i l’alimentació, així com la tendència a ignorar símptomes persistents com la tos o la fatiga.
Per això, la recuperació és una part essencial del procés i és important escoltar al cos i respectar els temps necessaris per evitar complicacions respiratòries i afavorir una tornada progressiva a l’activitat habitual.
Els cinc errors més comuns després de passar la grip
Superar la fase aguda de la grip no sempre significa estar completament recuperat. Existeixen una sèrie d’hàbits freqüents que poden allargar la fatiga, afavorir recaigudes o derivar en complicacions respiratòries si no es presta l’atenció adequada al període de convalescència.
1. Reprendre la rutina massa aviat
Un dels errors més habituals és tornar a la feina, a l’esport o a les obligacions diàries quan desapareix la febre. L’organisme encara està debilitat i necessita temps per recuperar forces, per la qual cosa forçar-lo pot prolongar el cansament durant setmanes.
2. Abandonar el descans abans de temps
Dormir malament o reduir les hores de son després de la grip dificulta la recuperació del sistema immunitari. El descans continua sent clau fins i tot quan els símptomes principals han remès.
3. Descuidar la hidratació i l’alimentació
Després de diversos dies d’infecció, el cos pot estar deshidratat i amb dèficits energètics. No beure prou líquids o recórrer a una alimentació pobra retarda la recuperació i augmenta la sensació de debilitat.
4. Ignorar la tos persistent o la fatiga prolongada
És habitual pensar que certs símptomes «ja es passaran sols», però una tos intensa o un cansament extrem que es manté en el temps pot indicar una complicació respiratòria que convé vigilar.
5. No escoltar els senyals del cos
Forçar el ritme, minimitzar les molèsties o no adaptar l’activitat física a la recuperació real de l’organisme és un dels principals factors de recaiguda després d’una grip.
Els especialistes recomanen mantenir un període de descans addicional d’entre 24 i 48 hores després de la desaparició de la febre, ja que l’organisme continua en fase de recuperació. També és fonamental prioritzar un son reparador, amb entre set i nou hores diàries, per reforçar el sistema immunitari.
Així mateix, aconsellen ventilar la llar amb regularitat i mantenir una humidificació moderada de l’ambient, entorn del 40-60 %, a fi d’alleujar les vies respiratòries. En casos de congestió persistent, els rentats nasals poden contribuir a millorar el confort respiratori.
Finalment, es recomana limitar l’ús de pantalles durant els primers dies de recuperació, ja que l’excés pot incrementar la fatiga visual i mental i alentir la tornada a la normalitat.