Successos
Les fortes pluges deixen un mort i dos desapareguts a Andalusia
Aquest matí s’ha trobat el cos sense vida d’un veí de Màlaga, mentre que encara es busca el seu acompanyant i un motorista a Granada
La Guàrdia Civil ha trobat el cos sense vida d’un dels dos homes que estaven desapareguts després que un riu arrossegués la furgoneta en la qual viatjaven en Alhaurín el Grande (Màlaga) a causa de les intenses pluges a la província.
La furgoneta amb els dos homes, de 53 i 54 anys, havia estat localitzada en el matí d’aquest diumenge bolcat en el curs del riu Fahala i no es tenia notícies d’ells des d’ahir a la nit.
A més, un ampli dispositiu format per la Guàrdia Civil, Bombers i Protecció Civil busca des d’aquest matí en Granada un jove veí de Zujaira que ha estat arrossegat aquest diumenge pel corrent del rierol de la Canal, en el terme municipal d’Íllora, quan intentava creuar el curs desbordat amb la seva motocicleta juntament amb un amic que ha aconseguit posar-se fora de perill.
D’acord a les dades de l’institut armat, els fets s’han produït a la carretera GR-3409, que uneix les localitats de Port Lope i Obéilar, en un moment en què el rierol baixava amb un gran cabal a causa de les fortes precipitacions registrades a la zona.
El temporal avança cap a l’est
Després d’una nit de desallotjaments i inundacions a la província de Màlaga, el nou temporal avança aquest diumenge pel sud-est i aquest peninsular, on l’horta del Segura (Múrcia) ha estat tot el matí en avís roig per pluja, i Granada, Almeria i la Comunitat Valenciana són en taronja.
Una tromba a aigua ha sacsejat la província de Múrcia des de la matinada, assolint gran intensitat entre les 9:00 i les 12:00 d’aquest matí a l’horta del Segura. Els acumulats podrien haver arribat a 65 litres en una hora.
Els municipis murcians de Fortuna, Albanilla, Santomera, Murca i Beniel han viscut les tempestes més intenses. I la mateixa Múrcia capital ha tingut embassaments d’aigua en alguns carrers i desbordament de rambles.
La zona segueix en avís taronja per precipitacions persistents, igual com el litoral d’Andalusia oriental i la Comunitat Valenciana, on han hagut de desallotjar de forma preventiva diversos habitatges en el municipi alacantí de Benferri.
A Alacant s’han desbordat diversos barrancs a la rambla del riu Vaca (a la comarca de La Safor) i d’Abanilla, a Oriola. A les 16:00 hores, la quantitat de pluja més important es concentra a les comarques de La Safor i La Ribera, especialment a Simat, Carcaixent, l’Alcudia i Guadassuar.
A València, en avís roig, la precipitació acumulada en una hora pot ser de 40 litres per metre quadrat. S’esperen acumulacions de 150 litres per metre quadre en menys de 12 hores en alguns punts de la província i localment es podran superar els 180 litres.
La vicepresidenta tercera del Govern, Sara Aagesen, ha contactat amb els presidents de la Comunitat Valenciana, Andalusia i Regió de Múrcia i s’ha posat a disposició «per atendre qualsevol necessitat».
Desallotjaments i rescats
A Màlaga, que va estar fins les 4:00 de la matinada en avís roig, el riu Guadalhorce va assolir nivells de curs històrics, encara que a aquesta hora el seu nivell és descendent, i en els municipis de Cártama i Alhaurín de la Torre va caldre fer desallotjaments i rescats. La província ha registrat més de 340 incidències en 27 municipis.
El temporal s’ha anat traslladant a primera hora des de Màlaga al litoral de Granada i Almeria. I, en aquesta última província, a la vall d’Almanzora i Los Vélez. La precipitació acumulada en 12 hores podria arribar als 80 litres per metre quadrat aquest diumenge en alguns punts d’aquestes dos províncies.
En avís groc per pluja, però amb risc més moderat, hi ha també Albacete, Alacant, Terol i Castelló, i les zones de muntanya de Girona per risc d’allaus.
Per la seva part, Catalunya manté activades les alertes per elevat risc d’allaus al Pirineu i el Prepirineu i per la possibilitat que es produeixin inundacions per l’intens cabal dels rius, que baixen per sobre dels seus valors habituals després del temporal dels últims dies, que s’allunya de la comunitat.
El temporal anirà abandonant la Península demà, deixant encara precipitacions localment fortes a la Comunitat Valenciana, les Balears i litorals d’Almeria i Múrcia, i anirà deixant pas a un temps anticiclònic a la Península, amb abundant nuvolositat baixa en vessants atlàntic i cantàbric, i Ebre.
Trànsit afectat
Sis carreteres secundàries tenien al migdia d’aquest diumenge talls per la pluja a Còrdova, Almeria, Múrcia, Girona i Castelló, mentre que la neu i el gel afecten tretze vies secundàries, amb trams tallats a nou, i hi ha retencions en diversos punts de la xarxa viària.
Respecte al gel i la neu, la situació és similar a la d’anteriors jornades. Hi ha nou trams de carreteres tallades a Almeria, Granada, Astúries, Salamanca, Barcelona i Navarra, la majoria a zones de muntanya i és obligatori l’ús de cadenes o de pneumàtics d’hivern en unes altres quatre vies.