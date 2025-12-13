Economia
Espanya aconsegueix 143 dies de pesca al Mediterrani pel 2026 amb les mateixes compensacions
Planas anuncia l'acord per a les quotes de l'any vinent després de dues jornades maratonianes a Brussel·les
"Ha sigut un debat molt intens i important", ha dit Planas després del Consell d'Agricultura i Pesca de la UE on s'han tancat les quotes per a l'any vinent. El ministre espanyol ha dit que es tracta d'un "bon resultat" perquè la negociació partia d'una proposta que donava poc més de 9 dies de mitjana per embarcació per sortir a pescar tot el 2026.
"La discussió ha sigut francament difícil. Partíem d'una proposta d'únicament nou dies. La base era tremendament desequilibrada. Després de dos dies de treball i discussió, hem aconseguit 143 dies per a les nostres embarcacions al Mediterrani. De 9 dies a 143. És un èxit evident", ha celebrat Planas.
El ministre detallarà dissabte a les 10 h l'acord assolit amb la Comissió Europea. En el missatge per vídeo, Planas assegura que el sector podrà sortir a pescar 143 dies sense haver d'aplicar noves mesures que compensin l'impacte de la seva activitat.
Durant la negociació, Espanya, França i Itàlia han fet front comú per aconseguir esgarrapar més dies a la Comissió Europea. Les negociacions van començar dijous a primera hora del matí i s'han allargat fins a la matinada d'aquest dissabte.
Mateixes mesures compensatòries
El document que l'executiu d'Ursula von der Leyen havia posat sobre la taula de negociació plantejava una reducció del 65% dels dies de pesca per a la flota d’arrossegament de Catalunya el 2026, que reduïa els 27 dies actuals a 9,7 dies per embarcació per tot l'any.
La proposta de Brussel·les, igual que l'any passat, anava acompanyada d'un paquet de mesures de compensació que permetrien al sector català sortir a la mar més dies, fins a arribar als nivells de pesca del 2024.
Algunes d'aquestes mesures són l'ús de malles amb forats més grans, la instal·lació de portes hidropulsades o les vedes a més profunditat. La majoria d'aquestes solucions ja han estat implementades pel sector aquest any i en les últimes setmanes el govern espanyol havia demanat reiteradament a l'executiu comunitari que les quotes del 2026 havien de "reconèixer" l'esforç fet pel sector els últims dotze mesos.
En la seva proposta inicial, la Comissió Europea reclamava al sector introduir nous mètodes de conservació mediambiental per poder feinejar els mateixos dies que el 2024, és a dir, entre 130 i 140 dies. Entre les mesures que plantejava Brussel·les com addicionals pel 2026 hi havia la introducció de la prohibició de pescar en zones de menys de 600 metres de fondària o ampliar les àrees protegides.
No obstant això, Planas ha assegurat que els pescadors al Mediterrani podran sortir a pescar 143 dies -els mateixos que el 2025- sense necessitat d'haver d'aplicar cap nova mesura selectiva. "Únicament amb les vigents el 2025 es podran aconseguir aquests 143 dies", ha conclòs el ministre.