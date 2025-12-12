Política
El PP (22,4%) retalla distàncies i se situa a 9 punts del PSOE (31,4%), segons el CIS de desembre
Vox (17,6%) i Sumar (7,8%) es mantenen en intenció de vot, ERC puja i Junts baixa lleugerament
El PP retalla distàncies amb el PSOE i se situa a 9 punts dels socialistes, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) del mes de desembre.
Així, el PSOE guanyaria les eleccions espanyoles, amb un 31,4% en intenció de vot, però perdria 3 punts respecte al baròmetre d'octubre (34,8%). En segon lloc, el PP passaria del 19,8% de fa dos mesos a un suport del 22,4% ara, de manera que puja lleugerament, i se situaria a 9 punts dels socialistes.
Per darrere es mantenen Vox (17,6%, pel 17,7% de l'octubre) i Sumar (7,8% pel 7,7% de fa dos mesos). Podem baixaria del 4,9% al 4,1%, ERC pujaria lleugerament (del 2% al 2,1%) i Junts baixaria de l'1% al 0,8%. També hi apareix Aliança Catalana, amb un 0,5% en intenció de vot.