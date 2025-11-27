Judicial
La Fiscalia Anticorrupció demana presó provisional per a José Luis Ábalos
El jutge Leopoldo Puente l'ha citat per reconsiderar les cautelars de l'exministre
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat presó provisional per l'exministre de Transports José Luis Ábalos, que aquest dijous ha sigut citat al Tribunal Suprem per revisar les cautelars que té vigents. De fet, el Ministeri Públic demana vint-i-quatre anys de presó, 46 d'inhabilitació i 3,9 milions d'euros de multa per l'exdirigent socialista.
Ábalos, acusat per organització criminal, suborn, tràfic d'influències i malversació, ha arribat al tribunal poc abans de les 9.15 del matí enmig d'una notable expectació mediàtica. L'exministre, que no ha fet declaracions als mitjans que l'esperaven a les portes del Suprem, ha arribat sol i portant a les mans una petita motxilla de cuir. Koldo García ha sigut citat al migdia.