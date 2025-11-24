Pesca
Agricultura anuncia 13 dies addicionals de pesca per a la flota d’arrossegament abans de Nadal
Planas assegura que s’han obtingut després d’un «intens treball tècnic» amb la Comissió Europea
El ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha autoritzat aquest dilluns 13 dies addicionals de pesca per a cada embarcació de la flota d’arrossegament del Mediterrani aquest 2025. El ministre d’Agricultura i Pesca, Luis Planas ha defensat que la mesura «assegura l’activitat de la flota en la campanya de Nadal» i que forma part dels mecanismes de compensació negociats amb Brussel·les. En declaracions als mitjans, Planas ha explicat que s’han obtingut aquests dies addicionals després de «nombroses conversacions» i d’un «intens treball tècnic» amb la Comissió Europea.
«Aquesta assignació extraordinària permet oferir certesa, estabilitat i capacitat de planificació als armadors i tripulacions per afrontar amb garanties els darrers mesos de l'any», ha dit el ministre.
D'acord amb les quotes pesqueres del 2025, Brussel·les va atorgar un màxim de 130 jornades de treball als pescadors del Mediterrani, un topall que una bona part del sector català ja ha esgotat. La Federació Nacional Catalana de Confraries reclamava més dies, ja que el 80% de la flota d'arrossegament està aturada perquè, o bé ha exhaurit els dies de quota, o bé perquè li queden pocs dies per poder sortir.
A l'espera de rebre l'autorització
Després de conèixer la notícia, el president de la Federació, Antoni Abad, ha agraït «l'esforç» del ministeri d'Agricultura, malgrat que considera que ha arribat «tard». Abad ha indicat que encara no han rebut la comunicació oficial de l'autorització i que «falta veure la lletra petita de l'acord».
«Ens han donat tretze dies més per vaixell. Però si a un pescador no li calen tretze dies més, sinó que només en necessita sis, els set que sobren seran per a un altre company no?», s'ha preguntat. Per això creu que cal ser «curosos» i esperar a veure com queda el càlcul per a totes les embarcacions del Mediterrani. «Voldria pensar que el repartiment serà així, però hem d'esperar», ha afegit.
En aquest sentit, Abad també té dubtes de què passarà, per exemple, amb la pesca de gamba. Molta flota ja ha arribat al topall del màxim permès i no saben si s'ampliarà. «La gran majoria ha esgotat la seva quota, però no ens han dit res, interpreto que no hi podran anar», ha admès.
El president de la Federació Nacional Catalana de Confraries ha insistit que els pescadors «van molt justos de dies» i ha lamentat que hagin de treballar amb «aquesta incertesa». «No pot ser que les tripulacions es gastin el seu atur i no pot ser que no sapiguem el que s'ha de fer. Tot plegat és un despropòsit», ha criticat.
Abad també ha demanat que, de cara al 2026, s'escolti al sector. «Portem cinc anys amb restriccions, cinc anys fent els deures ben fets. Les coses es poden fer de moltes maneres, doncs que les facin provocant-nos el mínim mal possible, perquè mal en farà», ha reclamat.