Seguretat
Que són les balises V16?: característiques i preus
La multa per no disposar del dispositiu adequat ascendeix a 80 euros
La balisa V16 (o balisa V-16) és un dispositiu de senyalització d’emergència obligatori a Espanya a partir d’1 de gener de 2026. Es tracta d’una llum lluminosa, normalment de color groc, que parpelleja per avisar altres conductors d’un vehicle immobilitzat (per avaria, accident, etc.).
Té forma de disc i és col·loca al sostre del vehicle, idealment amb una base magnètica per posar-la sense baixar del cotxe. Emet llum intermitent d’alta intensitat i amb un angle ampli (360° horitzontal) per ser molt visible.
A partir de l’1 de gener de 2026, la versió connectada de la V16 (és a dir, amb geolocalització) serà l’únic dispositiu legal per senyalitzar vehicles immobilitzats. Aquesta substituirà als triangles d’emergència tradicionals.
La versió connectada ha de poder enviar la ubicació del vehicle a la plataforma DGT 3.0 quan s’activa, per advertir altres conductors i la gestió del trànsit.
La Dirección General de Tráfico explica al seu web oficial que «en el moment que haguem de senyalitzar que el nostre vehicle està immobilitzat a la carretera o al voral, l’únic que hem de fer és encendre la balisa i col·locar-la a l’exterior del vehicle (sostre) sense necessitat de sortir d’ell. Per això, és molt important que la portis sempre a mà, com per exemple a la guantera. A més, has d’assegurar-te de portar-la sempre carregada, ja bé sigui a través de bateria o de piles, segons el model de balisa». La seguretat dels conductors és el principal motiu d’aquest canvi normatiu.
Actualment, el mercat està inundat d’opcions disponibles en gasolineres, supermercats i grans superfícies, però no tots els models compliran la normativa vigent el 2026. Per ser vàlida, la balisa ha d’estar connectada a la plataforma DGT 3.0, per la qual cosa l’OCU recomana consultar el llistat oficial de dispositius autoritzats al web de la DGT abans de realitzar qualsevol compra.
Aquests dispositius han d’estar homologats per la DGT 3.0, tenir connectivitat NB-IoT, targeta SIM integrada (associada a un operador de telefonia) amb una durada d’almenys 12 anys, i geolocalització. Aquestes característiques garanteixen el correcte funcionament del sistema d’emergència dins de l’ecosistema DGT 3.0.
El preu, indicador de fiabilitat
El cost del dispositiu pot ser un factor determinant per identificar balises homologades. Segons l’OCU, «la majoria dels llums V16 homologats tenen un preu entre 40 i 50 euros».
És important recordar que la multa per no disposar del dispositiu adequat ascendeix a 80 euros, quantitat superior al preu mitjà d’una balisa homologada, el que fa encara més recomanable realitzar una compra informada i responsable abans que finalitzi el 2025.