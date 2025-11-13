Diari Més

Ordenen el confinament a les granges que crien aus de corral a l’aire lliure per la grip aviària

La decisió és una «mesura preventiva de reforç» davant l’augment del risc d’expansió de la malaltia

Imatge de diverses gallines.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha ordenat el confinament a les granges que crien aviram a l’aire lliure a partir d’aquest dijous per la grip aviària. Una imposició que ha fet a través d'una publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). La decisió és una «mesura preventiva de reforç» davant l’augment del risc d’expansió d’aquesta malaltia viral en l’última setmana i ha destacat que és «altament infecciosa». El mandat ministerial suposa estendre el confinament a les explotacions agrícoles i a les d’autoconsum o les que produeixen carn o ous per a la seva venda directa al consumidor. Des del juliol s’han detectat a l’estat espanyol 14 focus, la meitat dels quals a Castella i Lleó, a més de 53 aus silvestres i cinc captives.

El Departament d'Agricultura precisa en un comunicat que a Catalunya aquesta mesura era vigent fins ara en determinades zones que coincidien principalment amb llocs comuns de pas d’aus migratòries, com el Delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà, i a les zones humides de Lleida i Tarragona. Fins ara afectava 223 municipis, però a partir d'aquest dijous la mesura es fa extensiva a la totalitat de municipis de Catalunya.

L’ordre publicada també prohibeix la cria d’ànecs i oques, així com altres espècies d’aviram; donar aigua a les aus de corral procedents de dipòsits als quals poden accedir animals silvestres, excepte que sigui tractada per desinfectar de la possible presència de virus i la concentració d’aus de corral i altres de captives, incloent certàmens, mostres, exhibicions i celebracions.

El ministeri precisa que, en el cas que no es pugui confinar l’aviram, es donarà el vistiplau a seguir a l’aire lliure amb malles d’acer (tipus a les d’ocells) per evitar l’entrada d’altres espècies o amb «qualsevol altre dispositiu» que impedeixi l’accés.

Agricultura detalla que l’avaluació de perill ha considerat, entre altres factors, perquè la tardor és una època habitual de moviments d’aus migratòries i es busca evitar el contacte amb l’aviram, ja que s’ha constatat una «abundància» presència a zones d’aiguamolls de l’Estat. Alhora, ha destacat que coincideix amb el descens de les temperatures i això facilita la supervivència del virus.

