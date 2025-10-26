Societat
Sanitat evacua 19 nens palestins de la Franja de Gaza perquè siguin tractats en hospitals espanyols
Els menors arribaran dilluns a la matinada a Torrejón de Ardoz
El govern espanyol evacua 19 nens palestins i 73 acompanyants de la Franja de Gaza perquè puguin ser tractats en hospitals d'arreu d'Espanya, alguns d'ells a Catalunya, segons ha informat el Ministeri de Sanitat en un comunicat.
El grup, de 92 persones, ha estat conduït fins a la frontera entre Palestina i Jordània, on les autoritats israelianes els ha lliurat a un equip del ministeri encapçalat per la ministra Mónica García i amb personal mèdic mobilitzat especialment pel cas.
Metges Sense Fronteres ha supervisat els pacients en el trasllat fins a la base d'Amman. Els menors són pacients de traumatologia pels atacs de la guerra, però també d'oncologia i hematologia, cardiopaties congènites, neurologia, nefrologia, oftalmologia i gastroenterologia.
Es tracta de la cinquena operació d'evacuació d'aquest tipus. Es preveu que el grup de 92 persones arribi a Torrejón de Ardoz aquest dilluns a la matinada.
Com en les quatre evacuacions anteriors, l'operació ha estat coordinada pel Ministeri de Sanitat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Centre de Coordinació de Resposta a Emergències de la Comissió Europea (ERCC).
Per aquesta operació s'han mobilitzat dos avions de l'exèrcit i més d’una dotzena de militars de la Unitat Mèdica d’Aeroevacuació –entre els quals hi ha metges, infermers de vol, intensivistes i tècnics sanitaris–, que vetllaran per la seguretat i la salut dels passatgers durant el viatge a Espanya.
García ha garantit que el govern espanyol farà tot el que pugui «per socórrer la població palestina víctima de la brutal ofensiva d'Israel, que no s'acaba malgrat l'alto el foc». «L'infern en què Netanyahu ha convertit la seva terra només es pot descriure com a genocidi», ha dit.
Els pacients seran distribuïts en hospitals de Catalunya, Castella-la Manxa, Astúries, Castella i Lleó, el País Basc, Navarra, Múrcia i l'Aragó, tot segons les diverses patologies.