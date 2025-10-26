Política
El PP diu a Junts que «ja és hora de plantar-se de veritat» i deixar «d'apuntalar un govern corrupte»
Bendodo afirma que Sánchez «s'arrossegarà» ben aviat fora d'Espanya per fotografiar-se amb Puigdemont
El vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, s'ha dirigit aquest diumenge directament a Junts, el dia abans de la reunió per decidir sobre el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. «Ja és hora de plantar-se de veritat i de deixar d'apuntalar un govern corrupte», ha reclamat Bendodo, que ha recordat les paraules de Míriam Nogueras sobre «l'hora del canvi».
«És hora que els socis de Sánchez s'adonin que estan donant suport a un govern que els ha enganyat i que ha jugat de catxa amb l'amnistia promesa», ha continuat el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, que també ha afirmat que Sánchez «s'arrossegarà» ben aviat fora d'Espanya per fotografiar-se amb Puigdemont.
«Que Sánchez deixi de prendre el pèl als espanyols, es deixi d'embuts i ens digui quin vol a Bèlgica o Suïssa agafarà per reunir-se amb Puigdemont», ha insistit Bendodo, que recrimina al president espanyol i líder del PSOE que corri a trobar-se amb un «pròfug» de la justícia per aguantar «15 minuts més a la butaca de la Moncloa».
«Això ho veurem amb els nostres ulls i serà l'última vergonya que farà Pedro Sánchez», ha etzibat el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP, que ha participat a Madrid en la presentació de la campanya del PP contra la taxa d'escombraries. De fet, Bendodo ha parlat d'una nova «setmana horribilis» de Sánchez amb la seva declaració al Senat sobre els casos de corrupció al PSOE.
«Que expliqui d'una vegada per totes l'origen de la presumpta caixa B del PSOE i el perquè ell cobrava en efectiu», ha reclamat el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP. «Té una oportunitat al Senat per explicar tota la veritat i dir que està disposat a col·laborar amb la Justícia», ha afegit Bendodo.
«De fet, que hagi hagut d'estirar de Zapatero, dels viatges a l'estranger, de Franco i del canvi d'hora defineix perfectament l'estat del nerviosisme en el qual està», ha conclòs el vicesecretari de Política Autonòmica i Municipal del PP.