Política
Pedro Sánchez, el dia abans de la decisió de Junts: «Nosaltres, a seguir governant i avançant»
El president espanyol veu «indecent» que Feijóo mantingui el suport a Mazón després de la seva gestió «negligent»
El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest diumenge que són el «baluard» de l'estat del benestar davant de les «retallades, mala gestió i mentides» dels governs del PP.
El dia abans de la reunió de Junts per decidir sobre el suport a l'executiu espanyol, Sánchez no ha fet cap referència explícita als de Puigdemont, però en un discurs des de Lleó ha defensat la seva feina a la Moncloa.
«Davant la paràlisi d'altres, nosaltres a seguir governant i avançant», ha defensat. El president espanyol ha acusat el president valencià, Carlos Mazón, d'haver fet una gestió «negligent» de la dana ara fa un any, i ha descrit com a «indecent» que Alberto Nuñez-Feijóo el mantingui al capdavant de la Generalitat. En el seu discurs, Pedro Sánchez ha carregat contra la gestió dels governs autonòmics del PP.
«Tots segueixen el mateix patró, el que fan és retallar serveis públics, després una mala gestió i, al final, menteixen per tapar la seva incompetència i negligència», ha afirmat Sánchez.
«Això és el que fa el PP quan governa», ha advertit, reivindicant el PSOE com «el partit de l'estat del benestar, la cohesió social, la justícia social, la cohesió territorial» i del «reforç de la sanitat pública, la dependència i els serveis socials».
Sánchez ha fet referència a la manifestació multitudinària de València per demanar la dimissió de Mazón, i ha culpat al PP i Vox que segueixi en el càrrec.
«Fa un any la negligència d'un va causar una autèntica tragèdia, però un any després, que Mazón segueixi al capdavant de la Generalitat valenciana té dos responsables: el seu cap polític, Feijóo, i el seu principal suport parlamentari, Abascal».
Sánchez ha dit que des que és president del govern espanyol, l'únic «canvi real» que ha fet el PP és el deu seu líder, tres vegades. «Cada cop van a pitjor, està per veure qui serà el o la següent, però allà ells», ha ironitzat.