Política
Mazón diu que si tornés a ploure igual que el dia de la DANA «tornaria a passar el mateix»
El president valencià acusa el govern espanyol de no haver fet res en un any per coordinar-se amb la Generalitat
El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, assegura aquest diumenge en una entrevista a 'El Español' que si tornés a ploure igual que el dia de la dana «tornaria a passar el mateix» perquè el govern espanyol «no ha mogut ni un paper».
L'endemà d'una gran manifestació a València per exigir la seva dimissió, Mazón diu que encara no ha pres «cap decisió» sobre si dimitir o no en cas que se l'imputi en la investigació judicial per la dana. Segons afirma, «l'únic» que demana és que «els satèl·lits del govern espanyol no diguin 'assassí' a qui no tenia la informació per actuar».
Mazón també critica el president espanyol, Pedro Sánchez, per no coordinar-se amb ell. «No es poden fer dos plans de reconstrucció», diu. Precisament aquest diumenge, el president espanyol ha acusat Mazón d'haver fet una gestió «negligent» de la dana ara fa un any, i ha descrit com a «indecent» que Alberto Nuñez-Feijóo el mantingui al capdavant de la Generalitat.