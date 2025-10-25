Política
El PSOE acusa el PP de tenir un «model criminal» de gestió que «mata»
Torró diu que Feijóo fa «soroll» per tapar «tot el mal que van deixant» els seus presidents autonòmics
El PSOE ha acusat aquest dissabte al PP de tenir un «model criminal» de gestió pública, i ha advertit que la «mala política mata». En una intervenció des de Lleó, la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, ha dit que «com més dolenta és la gestió dels presidents autonòmics del PP, més és el soroll que fa Feijóo per tapar tot el mal que van deixant».
Segons Torró, al PP «primer amaguen el cap sota terra com un estruç, i després arriba l'hora de les mentides i les excuses». «Ho hem vist amb Ayuso en la pandèmia, amb Mazón i la Dana, Mañueco i els incendis i ara amb Moreno Bonilla i els cribratges», ha apuntat.
La socialista ha recriminat al líder popular que «sempre» parli malament del govern espanyol a la Unió Europea. «El seu patriotisme és un animal mitològic, igual que la seva moderació», ha afirmat.
Torró ha dit que la «mesquinesa» del PP «no té límits», i ha contraposat les seves polítiques amb les del govern socialista. «El govern espanyol demostra que les crisi poden superar-se sense que les paguin els de sempre, amb polítiques socials i solidàries que protegeixin la gent, i no amb retallades austericides que l'asfixien», ha destacat.