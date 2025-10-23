Diari Més

Mor Antonio Tejero, autor del cop d’Estat de 1981

Tejero va passar a la història per irrompre armat al Congrés durant la votació d’investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo

Antonio Tejero va protagonitzar l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer de 1981,

Antonio Tejero, el tinent coronel de la Guàrdia Civil que va protagonitzar l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer de 1981, ha mort aquest dijous a València als 93 anys.

Tejero va passar a la història per irrompre armat al Congrés dels Diputats durant la votació d’investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Acompanyat per uns 200 guàrdies civils, va mantenir retinguts els diputats durant tota la nit fins la seva rendició, a les deu del matí del 24 de febrer, quan l’intent de cop ja havia fracassat.

