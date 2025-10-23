Societat
Mor Antonio Tejero, autor del cop d’Estat de 1981
Tejero va passar a la història per irrompre armat al Congrés durant la votació d’investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo
Antonio Tejero, el tinent coronel de la Guàrdia Civil que va protagonitzar l’intent de cop d’Estat del 23 de febrer de 1981, ha mort aquest dijous a València als 93 anys.
Tejero va passar a la història per irrompre armat al Congrés dels Diputats durant la votació d’investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.
Acompanyat per uns 200 guàrdies civils, va mantenir retinguts els diputats durant tota la nit fins la seva rendició, a les deu del matí del 24 de febrer, quan l’intent de cop ja havia fracassat.