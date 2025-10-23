Diari Més

Associacions de víctimes de la dana i artistes valencians llancen una cançó per «salvaguardar la memòria»

'Lladres de sobretaula' denuncia «la falta de responsabilitat política» i «l'abandó als afectats»

Imatge promocional de la cançó solidària en favor de les víctimes de la dana 'Lladres de sobretaula'

ACN

Les associacions Víctimes Dana Octubre 2024 i Víctimas Mortales Dana 29-O i diversos artistes valencians han llançat la cançó Lladres de sobretaula, un tema d'ambició «solidària» per «salvaguardar la memòria» i «exigir justícia», quan es compleix un any de les inundacions que van causar 228 morts. La cançó estarà disponible la mitjanit de divendres i els beneficis es destinaran íntegrament a les entitats. 

Els artistes que hi han col·laborat són Panxo de Zoo, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los chikos del maíz, Tito Pontet i Toni Fort 'Pxllt'. La cançó, escrita i composta per Panxo i produïda per Fort, denuncia la «falta de responsabilitat política, l'abandó als afectats i la distància entre les institucions i la realitat dels pobles».

El videoclip, que s'estrena al costat de la cançó, combina escenes dels artistes amb imatges reals de la dana, els pobles afectats, la tasca dels voluntaris i la devastació provocada per les pluges torrencials. Un retrat que «dona veu al dolor, la impotència i la dignitat de les famílies» que, un any després, continuen reclamant «veritat, justícia i reparació».

A banda, aquest dissabte tindrà lloc al Teatre Olympia de València un homenatge a les víctimes «verdaderament ciutadà, que no està organitzat per cap institució ni té com a protagonista cap representant polític». L'organitza l'Associació Víctimes de la dana 29 d'Octubre. Una trobada «oberta a tota la ciutadania, sense representació institucional, on el protagonisme recaurà en les famílies». L'assistència serà prèvia reserva d'entrada a causa de l'aforament limitat.

