Política
Sánchez proposarà avui a la UE que es deixi de canviar l'hora dues vegades a l'any
El president espanyol argumenta que gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat que proposarà a la UE que es deixi de canviar l'hora dues vegades l'any. «Ja no té sentit. Gairebé no ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i la vida de la gent», ha argumentat en un missatge al seu compte de la xarxa X.
Per aquest motiu, avança que el govern espanyol proposarà avui aquesta qüestió al Consell d'Energia i demanarà que es posi en marxa «el mecanisme de revisió competent» amb l'objectiu de deixar de canviar les hores el 2026. Sánchez destaca que totes les enquestes que pregunten sobre aquest tema a espanyols i europeus, majoritàriament els enquestats es manifesten en contra de canviar les hores. El president del govern espanyol recorda que el debat «ve de lluny» i que el Parlament Europeu va aprovar fa 6 anys canviar l'horari. «La política útil és la que escolta els ciutadans, escolta la ciència i ho porta a la seva legislació», ha afegit.
Aquesta setmana, la matinada del 25 al 26 d'octubre, està previst que es canviï l'hora retardant les agulles del rellotge una hora. Així doncs, a les 3.00 hores seran les 2.00.