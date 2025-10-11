Política
Pedro Sánchez assistirà dilluns a Egipte a la signatura de l’acord per acabar amb la guerra a Gaza
L’acte comptarà també amb la presència dels EUA, els principals països àrabs i alguns estats europeus
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assistirà el proper dilluns 13 d'octubre en Sharm El-Sheikh (Egipte) a la cerimònia de signatura de l'anomenat acord per a posar fi a la guerra a Gaza, segons fonts de La Moncloa.
El president ha estat convidat a estar present a la cerimònia, prevista per al migdia de dilluns, juntament amb altres líders internacionals. A l’acte també hi seran presents els Estats Units, els principals països àrabs i alguns estats europeus.
L’acte està organitzat pel govern d'Egipte, que exerceix com a país amfitrió.