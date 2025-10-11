Diari Més

Pedro Sánchez assistirà dilluns a Egipte a la signatura de l’acord per acabar amb la guerra a Gaza

L’acte comptarà també amb la presència dels EUA, els principals països àrabs i alguns estats europeus

Imatge d'arxiu del president espanyol, Pedro Sánchez, compareixent a la Missió Permanent d'Espanya davant Nacions Unides.

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assistirà el proper dilluns 13 d'octubre en Sharm El-Sheikh (Egipte) a la cerimònia de signatura de l'anomenat acord per a posar fi a la guerra a Gaza, segons fonts de La Moncloa. 

El president ha estat convidat a estar present a la cerimònia, prevista per al migdia de dilluns, juntament amb altres líders internacionals. A l’acte també hi seran presents els Estats Units, els principals països àrabs i alguns estats europeus. 

L’acte està organitzat pel govern d'Egipte, que exerceix com a país amfitrió.

