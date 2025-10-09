Política
Díaz anuncia un decret llei per ampliar fins als deu dies els permisos per defunció
La ministra promet incrementar també els dies disponibles per acompanyar en cures pal·liatives
La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha anunciat aquest dijous l'ampliació dels permisos per defunció fins als deu dies i un nou permís per a cures pal·liatives. «Ningú no pot treballar bé dos dies després de la mort d'un pare, una mare, un fill o un amic, ningú. Tampoc cap pare pot treballar en condicions si té un fill malalt o en tractaments pal·liatius», ha argumentat en un acte a Madrid.
Segons ha detallat, el Ministeri de Treball presentarà pròximament un decret sobre els nous permisos de «dol, defunció i tractaments pal·liatius». Actualment, es donen tres dies per la mort d'un familiar directe o la parella dins la mateixa localitat i cinc si és fora. Per familiars de segon grau, el permís és d'entre dos i quatre dies.