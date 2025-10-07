Política
El govern espanyol aprova un decret per regular l'ús medicinal del cànnabis
Es legalitzen els «preparats estandarditzats» per a malalties com el dolor crònic o l'epilèpsia greu
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un reial decret per regular l'ús medicinal del cànnabis a través de «preparats estandarditzats» pensats per oferir una «alternativa terapèutica» per casos de dolor crònic, epilèpsia greu, espasticitat associada a l'esclerosi múltiple o efectes de la quimioteràpia.
Des del govern espanyol destaquen que l'ús d'aquest compost ha demostrat beneficis avalats per organismes internacionals en situacions en què els medicaments autoritzats resulten insuficients. Tal com proposa l'executiu, les fórmules hauran de ser prescrites exclusivament per metges especialistes en l'àmbit hospitalari.