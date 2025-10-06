Flotilla
Els activistes denuncien maltractaments físics i psicològics però demanen posar el focus en la població palestina
La diputada de la CUP Pilar Castillejo considera un segrest l'acció d'Israel i anuncia accions legals
«L'estat sionista és violent. Ho estem veient amb el genocidi a Gaza, amb l'apartheid a Cisjordània. I si a nosaltres, europees, amb certs privilegis, ens tracten com ens han tractat, podem entendre que la violència es multiplica per mil amb la població palestina». Així s'expressava Ariadna Masmitjà, Masmi, una de les activistes de la Global Sumud Flotilla que ha arribat aquest dilluns a última hora de la nit a l'aeroport del Prat, després d'haver estat deportada de Tel-Aviv amb 26 activistes més. Masmi i la resta d'activistes han denunciat maltractaments físics i psicològics d'Israel.
La diputada de la CUP Pilar Castillejo, també al grup de repatriats, ha considerat l'acció de l'exèrcit hebreu un segrest i ha anunciat accions legals. Castillejo ha explicat que els membres del comboi han estat maltractats per les forces de seguretat i administratives israelianes, però ha subratllat que això «ha de quedar en un segon pla» perquè els palestins pateixen «condicions molt pitjors».
Sense anar més lluny, el sindicalista de CGT Saturnino Fernández, també repatriat, ha explicat que els últims dies els han passat a «la presó més gran d'Israel», a cent quilòmetres de Gaza, on sentien com caces israelians els passaven per sobre en direcció a la franja. «Passaven i al cap de quinze o vint minuts tornaven. Què hi feien allà? Bombardejar. Matí i tarda. El poble palestí ho passa fatal, molt més que nosaltres», ha assegurat, després d'haver denunciat que a la «presó sionista» els han tractat «com la merda».
Mercader s'ha mostrat molt orgullós, en aquest sentit, que el seu sindicat i altres formacions hagin convocat una vaga general per al 15 d'octubre. «Hi hem d'anar. Hem d'acabar amb el silenci sobre el que està passant. Hem de trencar relacions amb Israel i hem de crear un corredor humanitari a Gaza, i tenim la força per fer-ho», ha reblat.
Sobre el tracte rebut, diversos activistes han denunciat que s'ha tingut persones amb malalties cròniques com ara la diabetis sense la medicació pertinent diversos dies. Castillejo ha explicat, en concret, que l'ambaixada del país d'un dels membres del comboi afectat per aquesta malaltia va fer arribar els medicaments necessaris als responsables de la presó, però que aquests no els van subministrar al malalt.
Masmi també ha relatat que la intercepció de l'exèrcit israelià va ser «suau», perquè hi havia «càmeres» que gravaven, però que un cop les càmeres no hi van ser, «va començar la violència». Els van tenir 24 hores sense menjar i 36 sense aigua, en unes condicions dures que, per davant de l'experiència personal, tornen a posar en el pensament de l'activista la població palestina: «Si a nosaltres ens feien això, què deuen fer amb els palestins?», es preguntava.
Eduard Lucas, un altre dels membres del comboi que ha tornat aquesta nit a Barcelona, ha explicat que ha viscut aquests dies «amb molta indignació», pel fet que «davant de qualsevol barbaritat israeliana hi ha silenci». Per exemple, qüestionava el reconeixement de l'estat de Palestina que fan diversos països, Espanya entre ells.
«Si el reconeixement fos de debò, també ho seria el de les seves aigües, i aleshores ens haurien escortat fins a Gaza. Però no ho han fet, perquè Israel té impunitat absoluta. No és gens normal, és inaudit, que 500 persones de moviments socials haguem de posar els nostres cossos en perill i els governs no estiguin fotent una punyetera merda. La indignació és absoluta», ha afirmat.
Diversos dels activistes s'han mostrat preocupats també per l'estat de la companya mallorquina que ha quedat a Tel-Aviv, acusada d'haver mossegat a una membre israeliana dels serveis sanitaris. Els membres de la Global Sumud Flotilla no han pogut confirmar ni desmentir la versió de les autoritats israelianes, però, en canvi, algun d'ells sí ha afirmat que va ser testimoni de com els responsables de la presó colpejaven la dona i se l'enduien a un mòdul d'aïllament.
Les activistes que compartien presó amb ella i que avui han tornat a Barcelona han intentat, abans de marxar, obtenir informació sobre la companya que quedava enrere. «Tot el que hem aconseguit és que ens emmanillessin i ens fiquessin a l'autobús que ens ha dut a l'aeroport».
El membre de la direcció de la CUP Adrià Plazas, que també ha arribat de Tel-Aviv en un vol que els ha dut a Atenes, des d'on n'han agafat un altre cap a Barcelona que els ha organitzat la Generalitat, ha demanat també posar «el focus» en «els governs de tot Europa», també en l'espanyol, perquè «no estan complint amb el seu deure de garantir el dret internacional». Plazas ha opinat que «amb cada renúncia dels estats» davant les vulneracions de dret d'Israel, «esdevenen còmplices».
Per tot plegat, els activistes han indicat que la mobilització «ha de continuar», fins que s'aconsegueixi «acabar amb el genocidi» i «aconseguir una Palestina lliure des del riu fins al mar», com ha dit el mateix Plazas, que també ha fet una crida a assistir a la vaga general convocada per al dia 15.