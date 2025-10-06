Flotilla
Albares confirma que avui tornaran els 28 integrants de la Flotilla que queden retinguts a Israel
El ministre diu que rebutja i no li agrada «en absolut» el tracte que denuncien els membres alliberats
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, espera que aquest dilluns tornaran els 28 espanyols integrants de la Flotilla que encara estan retinguts en una presó d’Israel. En declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, el ministre ha dit que faran el que calgui perquè arribin «com més aviat millor», tot i no concretar en quins aeroports està previst que aterrin. En una segona entrevista aquest migdia a TVE, Albares ha afegit que el govern espanyol no pararà «en cap moment» fins que tots els activistes estiguin lliures, però ha demanat «molta cautela» fins que es confirmi que tots els detinguts poden sortir del país.
«El compromís que teníem ahir a la nit era que el grup dels 28 sortiria avui d’Israel, però cal ser molt cautelosos per assegurar-nos que, al final, són tots 28, que no hi ha cap problema amb ningú ni amb la sortida del grup. Només ho podrem confirmar quan estiguin volant», ha manifestat a TVE. «Hem d’esperar fins que s’enlairi l’avió. Tenim bons indicis, però fins al darrer moment no ho podrem garantir», ha reafirmat en una entrevista on ha indicat que hi ha representants diplomàtics espanyols a la presó i que ell mateix ha contactat aquest matí amb el ministre d’Exteriors d’Israel.
Preguntat pel tracte denigrant que els membres de la Flotilla asseguren haver patit per part d’Israel, Albares ha dit que vol esperar que tots tornin a Espanya abans de fer una valoració, però ha avançat que rebutja i no li agraden els detalls que alguns dels activistes ja li han explicat per telèfon. El ministre també ha recordat que la Fiscalia ja ha obert una investigació i que es va enviar un equip forense a l’aeroport per si algun dels participants volia un reconeixement mèdic.
Pel que fa a les converses de pau, Albares ha considerat que primer cal un alto el foc «permanent» i l’alliberament dels ostatges. Així mateix, ha demanat que s’acabi el desplaçament forçós de la població i que es posi fi al bloqueig de Gaza perquè hi pugui entrar l’ajuda humanitària. Ha remarcat, però, que no n’hi ha prou amb una pau «puntual», sinó que ha de ser «permanent», i que això només serà possible, segons el ministre, amb un estat palestí «real i permanent», amb Hamàs desarmat i Jerusalem com a capital.