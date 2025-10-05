Societat
Albares anuncia que un primer grup de 21 membres de la Flotilla volaran aquest diumenge a Espanya
El ministre diu que el cònsol està «verificant» que els retinguts reben aigua, aliments i atenció sanitària
Un primer grup d'espanyols retinguts de la Flotilla volarà aquest diumenge des de Tel-Aviv cap a Espanya. El ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, ha anunciat en una entrevista a TVE aquest acord amb Israel per tal de deportar 21 dels 49 ciutadans espanyols que es troben al centre penitenciari al desert de Neguev, al sud del país.
D'altra banda, el ministre ha assegurat que ha donat «instruccions» al cònsol a Tel-Aviv perquè visiti cada dia el centre i «verifiqui» que reben aigua, aliments i atenció sanitària si algun dels retinguts ho precisa.
Ha garantit «tota la protecció diplomàtica i consolar» i ha recordat a les autoritats israelianes que, entre els membres de la Flotilla, hi ha parlamentaris i periodistes.
El ministre d'Exteriors espanyol ha considerat «una bona notícia» que puguin tornar a Espanya, «que és on haurien d'estar amb total llibertat de moviments». Albares també ha garantit que els retinguts rebran tota la protecció diplomàtica fins que l'últim sigui alliberat i retornat a l'Estat.
Pel que fa a la situació en què es troben els retinguts al centre penitenciari, el ministre ha explicat que, dels primers contactes que hi han pogut tenir, «es troben bé». No obstant això, ha explicat que continuaran visitant-los cada dia per a garantir la seva «integritat» i els seus «drets».