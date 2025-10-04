Política
Albares xifra en uns 50 els ciutadans espanyols que viatjaven amb la Flotilla detinguts a Israel
El ministre assegura que estan «bé» i que treballen pel seu retorn «tant aviat com sigui possible»
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha xifrat aquest dissabte en una cinquantena els ciutadans espanyols que viatjaven amb la Flotilla i que estan detinguts a Israel. En una entrevista a TVE, Albares ha explicat que el cònsol espanyol a Tel-Aviv va mantenir ahir un «primer contacte» amb alguns d’ells i que es troben «bé».
Aquest dissabte no es podran fer visites per la celebració del sàbat, però Albares ha explicat que aquest diumenge ho tornarà a fer a partir de les nou del matí. El ministre no ha pogut donar una data exacta per al retorn dels detinguts a l’estat, però ha assegurat que hi estan treballant perquè sigui «tant aviat com sigui possible».
Albares ha assegurat que el cònsol visitarà tots els detinguts amb ciutadania espanyola «personalment» i «cada dia» fins que estiguin lliures i de retorn a Espanya. «Saben que compten amb tota la nostra protecció diplomàtica i consolar, ells són la gran prioritat del consolat de Tel-Aviv i tenen instruccions precises d’acompanyar-los», ha garantit.
El ministre ha recordat que les autoritats israelianes estableixen un procediment de deportació més ràpid per aquells detinguts que accepten la seva entrada il·legal a Israel que per a que no ho fan. Tot i no poder donar una data concreta per al retorn, ha garantit que treballen perquè sigui «tant aviat com sigui possible».
Els més de 400 membres de la Flotilla detinguts a Israel després d’interceptar les embarcacions van ser traslladats divendres a la presó de Saharomin, un centre penitenciari al desert de Neguev, al sud del país.
Pel que fa al pla de pau proposat per Donald Trump i al fet que Hamàs hagi acceptat entregar els ostatges i demanar negociar altres detalls de l’acord, Albares l’ha valorat com «un pas més cap a la pau», tot i que no el veu «definitiu». «Però no ho minimitzem, és un pas més i important». Albares ha insistit en la necessitat que hi hagi un estat palestí perquè hi hagi una «pau duradora» a l’Orient Mitjà.