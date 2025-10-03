Política
Pedro Sánchez proposa introduir el dret a l’avortament a la Constitució
L’executiu planteja una reforma de la Carta Magna que requeriria una majoria qualificada per prosperar
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat aquest divendres introduir el dret a l’avortament a la Constitució. «El PP ha decidit fondre’s amb l’extrema dreta. Allà ells. Ho poden fer. Però no a costa de les llibertats i els drets de les dones», ha afirmat Sánchez en un missatge a X. En plena polèmica pel suport del PP a una proposta de Vox a l’Ajuntament de Madrid sobre el suposat «síndrome postavortament», l’executiu planteja impulsar una reforma ordinària de la Carta Magna que requeriria una majoria qualificada per prosperar. «En un context global d’ofensiva contra els drets sexuals i reproductius, Espanya fa un pas més per consagrar la llibertat i l’autonomia de les dones», argumenten fonts de la Moncloa.
Des del govern espanyol recorden que el mateix Tribunal Constitucional (TC) va reconèixer la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) com un «dret essencial de les dones» en la seva sentència 44/2023, de 9 de maig. A més, destaquen que amb aquesta mesura Espanya es convertiria en el segon país del món a incloure el dret a l’avortament a la seva Carta Magna, després que França ho fes el 2024. «El govern combat així qualsevol intent de retrocés futur que amenaci els drets de les dones», assenyalen.
També remarquen que enguany fa quaranta anys de la despenalització de l’avortament a Espanya, una iniciativa aprovada durant el govern de Felipe González. El 2010, en el segon mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE va impulsar una reforma de la normativa que permetia la interrupció voluntària de l’embaràs fins a les vint-i-dues setmanes de gestació.
Pel que fa als governs de Pedro Sánchez, s’han aprovat novetats en matèria d’avortament. El 2023 es va validar una llei orgànica per «garantir l’accés» a l’IVE que, entre altres mesures, eliminava el permís parental en els casos de menors d’edat. Recentment, també s’han introduït modificacions legals per perseguir les conductes «d’assetjament i hostigament contra les dones» que acudeixen a les clíniques.
Impedir la difusió d’informació falsa
A banda de plantejar la modificació constitucional, el govern espanyol ha anunciat noves mesures per impedir la difusió d’informació «falsa o enganyosa» que pugui «coaccionar» les dones que vulguin interrompre el seu embaràs. En aquest sentit, es vol obligar que tota la informació facilitada en matèria d’IVE tingui una base «científica i objectiva» i estigui avalada per estàndards d’institucions internacionals com l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Associació Americana de Psiquiatria (APA). «Teories sense base científica com el suposat ‘síndrome postavortament’ no tindrien cabuda en aquestes classificacions», subratllen des de la Moncloa.
«El govern d’Espanya continuarà treballant per totes les vies possibles per evitar que les dones que vulguin exercir lliurement el seu dret pateixin pressions de qualsevol tipus. El nostre país continuarà essent un referent internacional en la defensa dels drets i les llibertats de les dones», conclouen des de la Moncloa, en un moment en què el PP s’ha hagut de desmarcar de Vox arran de la polèmica sobre el «síndrome postavortament», una teoria que, com va admetre el mateix alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no té cap base científica.