Feijóo proposa un «visat per punts» per a migrants que tingui en compte la «capacitat d'integració»
El líder del PP acusa Sánchez de tractar els nouvinguts com a «moneda de canvi» per mantenir la seva estabilitat
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat un «visat per punts» per a migrants, que tingui en compte el seu coneixement de la cultura espanyola, la seva «capacitat d'integració» i el grau de col·laboració dels països d'origen.
Des de Múrcia, i envoltat de presidents autonòmics del PP -inclosa la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, Feijóo ha afegit que els migrants seran «recompensats» si els seus països d'origen ajuden Espanya.
Però ha advertit que, si «incentiven el desordre», es veuran perjudicats en aquest «visat per punts». Així mateix, el líder del PP ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de tractar els migrants com a «moneda de canvi» per mantenir la seva estabilitat política.