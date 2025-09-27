Política
Begoña Gómez no assisteix a la cita davant del jutge Peinado i estarà representada pel seu advocat
El magistrat l’ha citat per comunicar-li que la jutjarà un jutjat popular i concretar la seva imputació
Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, no ha assistit davant el titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que l’havia citat aquest dissabte per comunicar-li que el cas de presumpta malversació per la qual se l'investiga serà dirimit per un jutjat popular.
Segons ha avançat el Diario.es i ha confirmat l’ACN, Gómez estarà representada pel seu advocat Antonio Camacho, que no ha fet declaracions als mitjans a la seva arribada al jutjat.
Tampoc assistirà el delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín Aguirre, ni Cristina Álvarez, l’assessora de Gómez, que estaven citats també aquest dissabte a les sis de la tarda. Els implicats en aquest cas sorgit originalment per una denúncia de l'entitat ultra Manos Limpias tenen dret a recurs amb fins a cinc dies de marge.
Està previst que el jutge utilitzi la convocatòria per esclarir de quins delictes acusa els investigats i donar torn de paraula al fiscal, les acusacions (entre elles Vox, Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa) i les defenses, que podran demanar noves indagacions.
«Demanarem que es concreti la imputació des del punt de vista dels fets», ha dit Luís Maria Pardo, advocat de Iustitia Europa, a l’entrada del jutjat. Per la seva banda, l’advocada de Vox Marta Castro ha defensat un judici amb jurat popular, però ha dit que la investigació segueix i que cal veure quina serà «la doctrina» del jutge.
La decisió del jutge Peinado arriba després que el passat 10 de setembre la dona del president del govern espanyol fos citada novament a declarar i només respongués a unes breus preguntes de la seva defensa. En aquella ocasió, l'esposa de Pedro Sánchez es va limitar a desgranar quines eren les funcions de la seva col·laboradora i a afirmar que Álvarez té accés a tota la seva agenda.