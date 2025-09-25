Política
Sánchez anuncia la seva intenció de presentar-se a la reelecció el 2027
El president espanyol es mostra convençut que podrà reeditar una majoria per a la investidura
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat la seva intenció de presentar-se a la reelecció al 2027. «És una cosa que ja he parlat amb la meva família i amb el meu partit, i si ells m’ho permeten, tinc plena confiança que podem repetir la majoria i continuar la nostra feina», ha afirmat en una entrevista a Bloomberg.
El president espanyol també ha contraposat les seves polítiques amb les del president nord-americà, Donald Trump: «El dilema al que ens enfrontem totes les societats occidentals és si ens obrim o ens tanquem en nosaltres mateixos».