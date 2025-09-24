Successos
Un avió on viatjava la ministra Robles pateix un atac al sistema de GPS quan sobrevolava Kaliningrad
Fonts del govern espanyol asseguren que aquests intents són habituals en tota mena d'aeronaus que viatgen per la zona
Un avió on viatjava la ministra de Defensa del govern espanyol, Margarita Robles, ha patit un intent de bloqueig al sistema de GPS quan sobrevolava les immediacions de Kaliningrad (Rússia) mentre es desplaçava a Lituània. Així ho han confirmat aquest dimecres fonts del govern espanyol, les quals han assegurat que aquests intents de sabotatge són habituals en tota mena d'aeronaus que viatgen per la zona.
De fet, les mateixes fonts han apuntat que no tenen indicis que l'atac anés dirigit en concret a la ministra espanyola. De la mateixa manera, també han especificat que els sistemes de protecció militar del GPS han alertat i han aturat l'atac.